بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة.. راموس يخضع لريال مدريد أخيرًا!

مفاجأة كبيرة..

أوردت تقارير صحفية إسبانية أن سيرخيو راموس قد تراجع عن موقفه من العرض المقدم له من قبل ريال مدريد، وبات على استعداد لقبوله.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية هذا الموسم، وعلى مدار الأشهر الماضية لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة الملكي على التجديد.

الخلاف دومًا بين راموس وإدارة فلورنتينو بيريز كان حول المقابل المادي الذي سيتحصل عليه صاحب الـ35 عامًا، بجانب مدة العقد الجديد.

هل يستمر راموس في ريال مدريد؟

الصحف الإسبانية في الساعات الأخيرة نشرت أن راموس وافق على عرض ريال مدريد القديم بالشروط القديمة الموضوعة من بيريز.

هذه الشروط هي أن يقوم بتخفيض راتبه بنسبة 10%، على أن يمتد العقد الجديد لمدة عام واحد، على عكس رغبة اللاعب بعقد طويل الأمد.

حتى اللحظة لا يُعرف ما هو موقف ريال مدريد من "خضوع" راموس المفاجئ، لكن الأكيد أن إدارة بيريز عليها صياغة العرض وتقديمه مجددًا للاعب بعد سحبه في الآونة الأخيرة.

هل يحتاج راموس إلى ريال مدريد في الوقت الراهن؟

بقاء راموس إن تم سيكون خطوة جيدة لدفاعات ريال مدريد، والتي تحتوي فقط على الثنائي إيدير ميليتاو وناتشو.

صحيح أن ريال مدريد يشعر بـ"الراحة" بعد ضم دافيد ألابا الذي يمكنه أيضًا التأدية في مركز قلب الدفاع، لكن المستقبل المجهول لفاران يثير القلق نوعًا ما في مكاتب سانتياجو برنابيو.

إن قرر فاران الرحيل، سيكون بقاء راموس هامًا لتأمين الدفاعات، وإلا سيتعين على الإدارة البحث في سوق الانتقالات عن مدافع جديد.

ما هي الوجهات المحتملة لراموس إن ترك ريال مدريد؟

وفي حال أن لم يتم الاتفاق بين راموس وريال مدريد، تظل وجهة الدولي الإسباني مجهولة إلى حد كبير.

اسم راموس ارتبط بباريس سان جيرمان، ومؤخرًا بقطبي الكرة الإنجليزية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

تجدر الإشارة إلى أن مدرب ريال مدريد الجديد كارلو أنشيلوتي قد شدد في مؤتمر تنصيبه خلفًا لزين الدين زيدان على رغبة في بقاء راموس بالميرينجي.

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