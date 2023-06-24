بعدما حصل على إعجاب رونالدو .. أسبوع يفصل النصر عن مدربه الجديد

النصر توصل لاتفاق مع مدربه الجديد بالفعل

بات أسبوع واحد يفصل النصر عن مدربه الجديد وهو البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني الحالي لبوتافوجو البرازيلي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإدارة النصراوية اقتربت من التوصل لاتفاق مع كاسترو ليقوده الموسم القادم، علمًا أن معسكر الفريق الإعدادي في البرتغال سينطلق بعد نحو 10 أيام.

وأضافت أن صاحب الـ61 عامًا أبلغ المفاوض النصراوي باستعداده لبدء مهمته مع الفريق بعد فسخ عقده مع بوتافوجو عقب المباراة القادمة أمام ماجالانيس التشيلي ضمن بطولة كوبا سود أمريكانا في الـ30 من يونيو الجاري.

الرياضية أشارت إلى أن كريستيانو رونالدو أبدى إعجابه بالمدرب المخضرم، مؤكدًا امتلاكه قدرات فنية ممتازة بجانب وجود جهاز فني بجانبه يتمتع بخبرة واسعة.

يُشار إلى أن النصر بدأ الموسم الماضي مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا قبل أن يُقيله في مارس الماضي لخلافات مع اللاعبين وتراجع النتائج.