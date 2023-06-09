بعدما أغلقت الأبواب في وجهه .. مدافع الأهلي يجد فريقه الجديد في دوري روشن

تامر أبو سيدو
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سوق الانتقالات يعيش موسمًا تاريخيًا في الدوري السعودي

أغلق النادي الأهلي أبوابه في وجه مدافعه السعودي طلال العبسي برفض تجديد عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي، وقد وجد اللاعب ناديه الجديد.

الأهلي كان قد استغل أزمة الاتحاد المالية عام 2020 وخطف العبسي من التعاون بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص العميد، وقد وقع آنذاك عقدًا يمتد لـ3 سنوات وكان الجميع يتوقع له مستقبلًا مبهرًا.

اللاعب لم يُقدم الأداء المنتظر خلال رحلته مع الفريق الأهلاوي، وقد استبعده المدرب بيتسو موسيماني من التشكيل الأساسي في الموسم الأخير الذي انتهى بفوز الأهلي بدوري يلو وعودته إلى دوري روشن.

العبسي دخل الفترة الحرة في عقده منذ شهرين تقريبًا، وقد انتظر أي مسؤول أهلاوي ليبدأ معه مفاوضات التجديد لكن هذا لم يحدث أبدًا مما دفعه للتفكير بالخيارات الأخرى المتاحة وقد اختار أحدها بالفعل.

إذ أعلن نادي الحزم رسميًا اليوم تعاقده مع العبسي لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، وذلك عبر حسابه على تويتر.

يُشار إلى أن الحزم صعد كذلك إلى دوري المحترفين بعدما أنهى دوري يلو وصيفًا للأهلي.

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