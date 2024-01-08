"بطولة كبيرة ثم لعنة مستمرة" .. لا تأملوا كثيرًا يا سعوديين مع روبرتو مانشيني

لعنة تطارد روبرتو مانشيني قبل بداية مشواره مع منتخب السعودية في كأس أمم آسيا

لا يختلف اثنان، على أن الإيطالي روبرتو مانشيني، أحد أفضل المدربين في عالم الساحرة المستديرة؛ حيث حقق العديد من الإنجازات، على مدار أكثر من 23 سنة.

مانشيني بدأ مسيرته التدريبية في بلاده مع فيورنتينا، قبل أن يتنقل بين عديد الأندية؛ أبرزها: إنتر ولاتسيو الإيطاليين ومانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى زينيت سانت بطرسبرج الروسي وجلطة سراي التركي.

وبعد رحلته مع الأندية، انتقل المدير الفني الإيطالي إلى قيادة المنتخبات؛ حيث أشرف على منتخب بلاده الأول لكرة القدم، في الفترة من مايو 2018 إلى أغسطس 2023، قبل أن يوقع بشكل رسمي مع الأخضر السعودي.

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وحقق مانشيني، انتصارًا وديًا وحيدًا مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مقابل تعادل و3 هزائم، كما فاز في المباراتين الرسميتين الوحيدتين - حتى الآن - أمام باكستان والأردن، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستعد روبرتو مانشيني، للحدث الأهم مع المنتخب السعودي؛ عندما يقوده في بطولة كأس أمم آسيا 2023، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

وسيتسلح المدير الفني الإيطالي المخضرم، بلقب تاريخي كبير؛ لكسر اللعنة التي تطارده في بطولات "خروج المغلوب" منذ دخوله عالم تدريب المنتخبات..

لقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020"..

في أول بطولة كبيرة على مستوى المنتخبات.. نجح مانشيني، في قيادة إيطاليا؛ للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا 2020، بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية، على ملعب ويمبلي بالذات.

البطولة القارية التي أقيمت في عام 2021 بدلًا من 2020؛ بسبب ظروف تفشي فيروس "كورونا"، شهدت تتويج المنتخب الإيطالي باللقب، للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 1968.

إيطاليا تصدرت مجموعتها التي ضمت ويلز وسويسرا وتركيا، قبل أن تنجح في إقصاء النمسا وبلجيكا وإسبانيا، في طريقها إلى النهائي، الذي انتصرت فيه بضربات الجزاء (3-2) على إنجلترا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية..

بعد هذا اللقب القاري الكبير.. سقط روبرتو مانشيني "مرتين"، مع منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

المرتان كانا أمام منتخب إسبانيا، وبنفس النتيجة (1-2)، وفي نفس الدور "نصف النهائي"؛ حيث كانت الأولى في نسخة 2020-2021، والثانية في نسخة 2022-2023.

كأس فيناليسيما بين إيطاليا والأرجنتين..

رغم اعتراض "فيفا" في البداية.. نجح اتحادا "يويفا" و"كونميبول"، في التوصل إلى اتفاق، لإقامة كأس سوبر بين بطلي أوروبا "إيطاليا" وأمريكا الجنوبية "الأرجنتين".

المباراة التي أقيمت في الأول من يونيو عام 2022، على ملعب ويمبلي التاريخي، شهدت سقوطًا مدويًا للمنتخب الإيطالي، بقيادة روبرتو مانشيني، وبثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

زملاء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجحوا في خطف لقب النسخة الأولى من الكأس التي عرفت باسم "فيناليسيما"؛ ليحرموا مانشيني، من بطولة جديدة.

التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022..

استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على إقامة الملحق المؤهل إلى كأس العالم "قطر 2022"، على هيئة "بطولة مصغرة" من مربع ذهبي ونهائي.

وبشكل مفاجئ.. سقط منتخب إيطاليا، في نصف نهائي الملحق الأوروبي، على أرضه ووسط جماهيره أمام مقدونيا الشمالية، بهدف مقابل لا شيء؛ ليودع حلم التأهل إلى كأس العالم، للمرة الثانية على التوالي.

إيطاليا كانت قد خاضت الملحق الأوروبي وقتها مع مانشيني؛ بعد أن حلت ثانية في المجموعة الثالثة من التصفيات، خلف منتخب سويسرا "المتصدر".

ولذلك.. وعلى الرغم من تاريخه التدريبي الكبير؛ إلا أن لعنة روبرتو مانشيني مع بطولات "خروج المغلوب"، قد تجعل السعوديين لا يتأملوا كثيرًا في بطولة آسيا القادمة؛ خاصة في ظل تواجد منتخبات قوية، بالإضافة إلى مرحلة الإحلال والتجديد في صفوف الأخضر نفسه.