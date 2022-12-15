الدوريات المحلية تتحيز لـ "يويفا"

بيان رسمي أدلى به خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني حول معلومات المحامي العام للاتحاد الأوروبي حول مشروع دوري السوبر السوبرليج المثير للجدل، جاء فيه إعلانه الدعم الواضح "للمؤسسات المعنية" في مساراتها تجاه هذه البطولة.

وأفادت معلومات المحامي العام للاتحاد الأوروبي بأنه "رغم حرية الفرق المؤسسة للشركة التي تريد تنفيذ تلك البطولة، إلا أن ذلك لابد أن يكون بإذن مسبق من الهيئات الكروية المختصة.

وقال تيباس في بيان له: "من الليجا ، جنبًا إلى جنب مع البطولات الأوروبية الأخرى ، سنواصل الكفاح من أجل المؤسسات الأوروبية للتشريع وتوفير الحماية القانونية لنموذج كرة القدم الأوروبي الحالي".

وأضاف: "إن إنشاء دوري مصمم لإثراء أكبر الأندية وتركيز القوة في عدد صغير من الفرق التي تهيمن بالفعل على كرة القدم الأوروبية من شأنه أن يتسبب أيضًا في خسارة عشرات الآلاف من الوظائف ويقلل بشكل كبير الإيرادات الضريبية للخزائن العامة بأكملها داخل القارة ".