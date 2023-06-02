"بطولة اليابان الدولية أقوى من كأس العالم للأندية" .. والجمهور يرد: مضحك ومحزن!

النصر سيُشارك في البطولة الودية

أعلن النصر اليوم الجمعة عن مشاركته في بطولة اليابان الدولية وخوضه خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر، وقد علق الصحفي عيسى المسمار بالإشارة إلى أن تلك البطولة أقوى من كأس العالم للأندية ليتعرض لسخرية لاذعة من الجمهور.

النصر خرج بموسم صفري وقد نشر حسابه الرسمي على تويتر برنامجه إعداده للموسم الجديد الذي يأمل خلاله النادي أن يعود لمنصات التتويج خاصة الفوز بلقبي دوري روشن ودوري أبطال آسيا.

المسمار كتب عبر تويتر "مشاركة النصر في بطولة اليابان الدولية ليست بالعادية .. هذه البطولة أقوى من كأس العالم للأندية والتي لا يوجد بها إلا فريق أوروبي واحد".

تابع "هذه البطولة تجمع نخبة العالم ولكن على إدارة النصر تثبيت اسم النادي للمشاركة بها في كل موسم، فالنصر هو النادي العربي والآسيوي الوحيد الذي يشارك بها".

الجمهور لم يُفوت تلك التغريدة دون السخرية من صاحبها وقصف جبهته تمامًا، حيث وصف تركي الشمري الحديث بأنه مضحك، بقوله "شيء مضحك، هذه العالم كيف تفكر"، فيما قال النصراوي "ناصر CR7" "شيء محزن حين تُقزم ناديك".

وكتبت غادة ساخرة "اشكروا الشامخ مسلي يستاهل يبقي للأبد في النصر على كل ما وصل النصر له من إنجازات وأخذ حقوق النادي بالقانون".