بطولة الماسترز للجولف 2024: الموعد، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

كل ما تريد معرفته عن بطولة الماسترز للجولف

يترقب عشاق رياضة الجولف بتشوق انطلاق بطولة الماسترز 2024 والتي تنطلق في مقرها الدائم لنادي أغسطس الوطني في جورجيا بالولايات المتحدة في أبريل الجاري في نسخته الـ 88.

وتعد بطولة الماسترز بمثابة حجر الزاوية لكل عشاق رياضة الجولف، ولا يزال الجمهور يتطلع لمشاهدة اللاعبون أصحاب السترات الخضراء وهو يطلقون ضرباتهم.

وحقق جون رام اللقب في نسخته الماضية عام 2023، وهي المرة الثانية التي يفوز بها بالبطولة، ولكن المنافسة لن تكون سهلة بوجود عدد كبير من المتنافسين بقيادة روري ماكلروي.

في التقرير الآتي، جول يقدم لكم كل ما تريدون معرفته حول ماسترز 2024 والقنوات الناقلة وطريقة المشاهدة.

متى تبدأ بطولة الماسترز للجولف 2024؟

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موعد انطلاق بطولة الماسترز للجولف 2024 هو الخميس 11 أبريل 2024 وتستمر لمدة أربعة أيام، إذ تنتهي يوم الأحد 14 أبريل.

جميع اللاعبون مدعون للمشاركة في جولتين افتتاحيتين من الدورة، واحدة يوم الخميس والأخرى يوم الجمعة، ويتأهل أصحاب المراكز العليا.

سيكمل اللاعبون المتبقون بعد ذلك الجولتين الأخيرتين حاملين بطاقاتهم، ويكون الفائز هو الفرد الذي يسجل أقل إجمالي خلال الأيام الأربعة مجتمعة.

سيتم تأكيد أوقات اللعب للاعبين مع اقتراب تاريخ المواجهات، وسيتم إعادة رسم المجموعات كل يوم بناءً على الأداء السابق.

ما القنوات الناقلة لبطولة الماسترز للجولف 2024؟

يتم نقل مباريات بطولة الماسترز للجولف 2024 في الشرق الأوسط عبر DAZN.

من المرشح الأقرب للفوز ببطولة الماسترز للجولف 2024؟

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بعد فوزه بأول لقب في مسيرته في عام 2022 في بطولة الماسترز، سيكون سكوتي شيفلر من بين المرشحين الأوائل الذين يتطلعون للفوز في النسخة الحالية بعد بداية ممتازة للموسم.

ولكن مع ترقب روري ماكلروي له، سيكون أمام الأمريكي مهمة صعبة. فرغم فوز الأيرلندي الشمالي بكل البطولات الكبرى الأخرى خلال مسيرته حتى الآن، لكنه لم يحصل على أي منها منذ عام 2014، مع حصوله على المركز الثاني وهو أفضل إنجاز له في جورجيا.

أما الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2023 ويندهام كلارك والمدافع عن لقب بطولة الماسترز جون رام فهم من بين المرشحين بقوة، دون أن نتجاهل زاندر شوفيل، الذي لا يزال يبحث عن أول لقب كبير له في مسيرته.

من حقق بطولة الماسترز للجولف 2024؟

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جون رام هو حامل اللقب في نسخة 2024 من بطولة الماسترز، حيث ارتدى الإسباني السترة الخضراء العام الماضي بعد فوزه برباعية على بروكس كوبكا وفيل ميكلسون.

حصل الإسباني على اللقب الثاني في مسيرته بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2021 وهو من بين المرشحين الأوفر حظًا لتحقيق البطولة مرة أخرى.

وسيكون أيضًا مسؤولاً عن عشاء الأبطال السنوي يوم الثلاثاء السابق، حيث سيتم تقديم مجموعة كبيرة من المأكولات الفاخرة من موطنه الأوروبي للضيوف.