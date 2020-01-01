كم عدد بطولات محمد صلاح طوال مسيرته؟

لا شك في موهبة محمد صلاح وقدرته التهديفية المميزة للغاية، ولكن ما هي الألقاب التي تُوج بها اللاعب طيلة مسيرته مع منتخب مصر والأندية التي لعب لها؟

على الرغم من الموهبة الكبيرة التي يمتلكها "محمد صلاح" نجم ليفربول الإنجليزي ولكنه لم يفز بالكثير من البطولات مع الأندية التي لعب بها طيلة مسيرته حتى الآن، ولكن على صعيد الألقاب الشخصية حقق الفرعون المصري العديد من النجاحات، أبرزها الفوز بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

يعد رفع لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي رفقة الريدز هو أكبر إنجاز حققه محمد صلاح في مسيرته حتى الآن، وهو أول ألقابه مع فريق ليفربول وقد يكون بداية لعصر ذهبي لأحمر الميرسيسايد تحت قيادة يورجن كلوب الذي استطاع انتشال الفريق من وسط الجدول إلى المنافسة على كل الألقاب التي يشارك فيها الفريق تقريباً.

على الصعيد الدولي أخفق صلاح في التتويج بأي لقب مع منتخب مصر، على الرغم أنه كان قريباً من ذلك في مناسبتين، الأولى مع منتخب تحت 20 عاماً عندما احتل الفراعنة المركز الثالث في أمم أفريقيا عام 2011، الثانية مع المنتخب الأول الذي حل وصيفاً للكان في نسخة 2017 بعد أن خسر تقدمه أمام المنتخب الكاميروني.

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كم عدد بطولات محمد صلاح مع بازل؟

بدأ محمد صلاح مسيرته الكروية برفقة المقاولون العرب واستمر معهم لثلاثة مواسم قبل أن ينتقل إلى صفوف بازل السويسري عام 2012.

تمكن معهم من الفوز بلقب الدوري في موسمي 2012-13 و2013-14 وتمكن من تسجيل 20 هدفاً في 79 مباراة مع الفريق على الرغم أنه كان يلعب كجناح أيمن، ليلفت أنظار الأندية الإنجليزية إليه.

انتقل محمد صلاح إلى تشيلسي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني في عام 2014، ولعب أولى مبارياته مع البلوز في 8 فبراير عندما حل بديلاً في لقاء نيوكاسل الذي انتهى بفوز تشيلسي بثلاثية نظيفة.

على الرغم من كونه صفقة واعدة للغاية لفريق تشيلسي ولكنه لم يحصل على فرصته ليتم إعارته لفيورنتينا الإيطالي قبل بداية موسم 2014-15 بعد أن خرج من حسابات جوزيه مورينيو، فاز البلوز بلقب الدوري في موسم 2014-15 وشارك صلاح في ثلاث مباريات فقط ومع ذلك صرح سبشيال وان بأنه سيحصل على ميدالية مماثلة للتي حصل عليها لاعبوه، ولكن للأسف لم يتم احتسابها رسمياً.

بعد إعارته للفيولا، أُعير محمد صلاح مجدداً لروما الإيطالي في موسمي 2015-16 و2016-17 وبنهاية الموسم الأول مع الذئاب فاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق بعد أن أنهى الموسم وهو هداف الجيالوروسي برصيد 15 هدفاً وكان قد تمكن من صناعة 6 أهداف آخرى، في الموسم الثاني له معهم انهى ترتيب الدوري الإيطالي كوصيف، بعدها انتقل لصفوف ليفربول الإنجليزي في صفقة قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني وذلك في صيف 2017.

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متى انضم صلاح لليفربول؟

انضم صلاح لليفربول عام 2017 وتحديدًا في 22 يونيو، وذلك بعد أن لفت الأنظار مع روما تحت قيادة سباليتي.

حطم محمد صلاح العديد والعديد من الأرقام القياسية بمجرد انتقاله للريدز وساهم تألقه الكبير في أول موسم له معهم بالفوز بالعديد من الألقاب الشخصية، وأنهى الموسم كرابع للدوري الإنجليزي الممتاز ووصيف دوري أبطال أوروبا بعد خسارة النهائي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة التي لُعبت في كييف.

لم يتوج صلاح بأي بطولات مع الريدز في موسمه الأول، ولكن على الصعيد الفردي كان عاماً حافلاً بالإنجازات بعد أن فاز بجائزة الحذاء الذهبي، أفضل لاعب في الموسم وجائزة بوشكاش لأجمل هدف، وكان قد استطاع تحطيم أرقام "كريستيانو رونالدو" الأسطورة البرتغالية ونجم مانشستر يونايتد سابقاً.

تمكن صلاح من إحراز أكثر عدد من الأهداف في موسم واحد للدوري الإنجليزي الممتاز وهو 32 هدفاً في 38 مباراة، بات أكثر من يسجل أهدافاً لليفربول في موسم واحد "في كل البطولات" بمعدل 44 هدفاً، أسرع لاعب في تاريخ الريدز يسجل 40 هدفاً وذلك في 45 مباراة فقط.

كم عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول؟

حمل الموسم الثاني لصلاح مع ليفربول بعض الذكريات الجيدة أيضاً بعد أن استطاع الفوز بجائزة الحذاء الذهبي مجدداً ولكنه لم ينفرد بها هذه المرة بل تشارك بها مع الثنائي الأفريقي أوباميانج وماني، وفاز بأول ألقابه مع الريدز عقب التغلب على توتنهام 2-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أُقيمت بملعب واندا ميتروبوليتانو.

سجل محمد صلاح أولى أهداف النهائي من ركلة جزاء في أول 10 دقائق منها بعد أن لمس سيسوكو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بعد أن حاول اعتراض كرة عرضية لعبها السنغالي ماني، ليساعد فريقه على الفوز بالبطولة للمرة الأولى منذ 14 عاماً وتحديداً نهائي أسطنبول الشهير في 2005.

ساهم صلاح خلال البطولة بشكل واضح بعد أن سجل خمسة أهداف وصنع هدفين، ولعل هدفه في مرمى نابولي لن يُنسى أبداً لأنه كان السبب الرئيسي في تأهل ليفربول إلى الدور التالي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من توديع دور المجموعات ومن ثم تمكن من تجاوز عقبات بايرن ميونخ، بورتو وبرشلونة ولكنه لم يشارك في مباراة العودة التاريخية بأنفيلد التي انتهت بفوز الحُمر برباعية نظيفة، بعد الخسارة في كامب نو بنتيجة 3-0.

ولم تكن هذه البطولة الوحيدة له مع الريدز، حيث فاز في نفس العام بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وفي موسم 2019-2020، كان صلاح أحد أبطال قوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، وفوزه بالدوري بجميع مسمياته لأول مرة منذ 30 عامًا.

بطولات محمد صلاح: