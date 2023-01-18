بطل موقعة الكريكيت .. من هو صاحب المحتوى الإباحي في مباراة ليفربول!

الكشف عن هوية مخترق استديو مباراة وولفرهامبتون وليفربول.

شهد الأستديو الناقل لمباراة وولفرهامبتون وليفربول عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ظهور أصوات لمحتوى إباحي خلال بث المواجهة بين الفريقين في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، مما سبب إحراج كبير للقناة البريطانية.

واعترف دانييل جارفيس على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنه المتسبب في الجدل الحادث خلال البث التلفزيوني لمباراة ليفربول مع وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تعهدت هيئة الإذاعة البريطانية بإجراء تحقيق.

جارفيس وعد بشرح أطول للحادث على قنواته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم توضح الهيئة الإذاعية ما إذا كان سيتم توجيه تحقيقًا جنائيًا.

وأُدين جارفيس بتهمة التعدي الإجرامي العام الماضي بعد اقتحامه لمواجهة إنجلترا والهند في بطولة الكريكيت عام 2021، ولديه أيضًا تاريخ في اقتحام ملاعب كرة القدم.

ونشر جاري لينيكر مقدم المباراة على قناة "بي بي سي"، صورة لجهاز هاتفي تم تثبيته في الجزء الخلفي من الكرسي الخاص به والذي ربما يكون قد تسبب في حدوث الأصوات الخارجة.