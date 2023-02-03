بطل لقطة نهائي كأس العالم: ندمت على عدم التمرير لمبابي!

لقطة كانت ستغير التاريخ تمامًا

قرر راندال كولو مواني مهاجم فرنسا وآينتراخت فرانكفورت، الحديث أخيرًا عن فرصته الضائعة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

المباراة كانت في لحظاتها الأخيرة والنتيجة تشير إلى التعادل 3/3، لتتاح فرصة سانحة لمواني ولكن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز تصدى لها، ليتم الاحتكام بعدها إلى ركلات الترجيح التي منحت منتخب التانجو اللقب.

وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات لقناة "Bein Sports":"أشاهد هذه الفرصة حتى الآن وأعرف كل تفاصيلها، قلت لنفسي يا راندال عليك تسديد الكرة بشكل قوي ولكن الحارس تصدى لها بشكل جيد للغاية".

وأضاف:"بعد ذلك فكرت في الأمر ووجدت أنني تجاهلت بعض الحلول الأخرى، كيليان مبابي كان بجواري على اليسار ولكني لم أتمكن من رؤيته خلال استحواذي على الكرة".

وتابع:"لقطات الإعادة كشفت لي كل الاحتمالات الأخرى والحلول التي كانت أمامي ولكن بعد فوان الآوان، هذه اللقطة ستسبب لي مرارة في حلقي مدى الحياة".

يذكر أن صاحب الـ24 سنة يمر بفترة جيدة مع فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وصنع 13 وارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.