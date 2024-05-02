بطل دورتموند أمام باريس يدافع عن الحكم رغم ظلمه: أي شخص يلعب كرة قدم سيفهمني!

يؤمن أن فريقه سيلعب الإياب بهدف مؤجل

يعتقد نيكلاس فولكروج مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، أن فريقه استحق الحصول على ركلة جزاء أمام باريس سان جيرمان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فولكروج كان بطل الليلة التي فاز فيها دورتموند بهدف دون رد على حساب الفريق الفرنسي، بتسجيله في شباك الخصم، ولكن ليلته كانت ستصبح أكثر توهجًا لو احتسب له الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ركلة جزاء ضد نونو مينديش.

وقال صاحب الـ31 سنة في تصريحات لشبكة "beIN Sports":أعتقد أن كل من يلعب كرة القدم يفهمني جيدًا، عندما أكون في الهواء وأصعد لألعب كرة رأسية ويتم دفعي، سيكون من الصعب جدًا أن أكون مستقرًا فوق الأرض من أجل التسديد بالرأس".

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وأضاف:"لا أستطيع فعل أي شيء تجاه الأمر، أعتقد أنه كان هناك خطأ وركلة جزاء، ولكنها مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأتفهم أن الحكم لم يستطع احتسابها بسبب الموقف الذي لم يكن واضحًا له كما قال لي، ولكن لا بأس سنتجه الآن إلى مباراة الإياب بهدف مؤجل".

جدير بالذكر أن لقاء العودة بين الفريقين ستكون يوم الثلاثاء القادم، على ملعب حديقة الأمراء معقل باريس، ويحتاج خلالها دورتموند لأي تعادل لبلوغ النهائي من أجل اللعب ضد الفائز من ريال مدريد وبايرن ميونخ.