"بطل المعجزة الأوروبية" .. اسم جديد ينضم إلى قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد

كل ساعة يظهر اسم جديد مرشح لخلافة نونو سانتو في القيادة الفنية لنادي الاتحاد

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انضم اسم عالمي جديد؛ لـ"قائمة" المدربين المرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

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الاتحاد أعلن أمس الثلاثاء، إقالة سانتو من القيادة الفنية للفريق الأول؛ بعد التراجع الكبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، على الرغم من التتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي في 2022-2023.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء، دخول المدير الفني النمساوي أوليفر جلاسنر، قائمة المرشحين لتدريب العميد الاتحادي.

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وكشفت الصحيفة، عن أن الاتحاد، يحاول إقناع جلاسنر، البالغ من العمر 49 سنة، والذي لا يرتبط بعقد مع أي فريق حاليًا، للقدوم إلى المملكة العربية السعودية؛ بعد أن رفض في وقتٍ سابق، عرضًا من نادي الشباب.

وارتبط أكثر من اسم بالاتحاد، إلى جانب المدرب النمساوي؛ أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي روي فيتوريا والإسباني جولين لوبيتيجي والهولندي ألفريد شرودر.

وكان أوليفر جلاسنر قد حقق إنجازًا تاريخيًا؛ عندما قاد فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني؛ للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، في موسم 2021-2022.

جدير بالذكر أن جلاسنر، قاد أندية رييد ولاسك في النمسا، قبل الانتقال إلى ألمانيا في عام 2019، حيث تولى تدريب فولفسبوج، ثم آينتراخت فرانكفورت من يوليو 2021 إلى يونيو 2023.

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