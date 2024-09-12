نزاع داخلي يهدد الكرة الأرجنتينية

اشتعلت نيران الحرب مجددًا بين الحكومة الأرجنتينية بقيادة الرئيس خافيير مايلي ورئيس اتحاد الكرة في بلاده برئاسة كلاوديو تابيا، بشأن المبادرة الحكومية لفرض الشركات الرياضية على كرة القدم المحلية.

واحتمى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بقوانين الاتحاد الدولي (فيفا) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) في هذا النزاع، مهددًا باللجوء إلى الجهة الحاكمة لكرة القدم في العالم الأمر الذي يهدد بإيقاف النشاط الرياضي في البلاد وحرمان المنتخبات الوطني من المنافسات.

وأصدر الاتحاد الأرجنتيني بيانًا مطولًا تحت عنوان: "منتخباتنا الوطنية وخطر جسيم في الأفق"، محذرًا من خطورة تبعات هذا التدخل الحكومي، الذي قد يتسبب في انفصال الاتحاد المحلي عن الفيفا، بسبب تدخل السلطة التنفيذية في السياسة الداخلية للمنظمة لتعديل النظام الأساسي.

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وقال نص البيان: "يبلغ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه في ضوء إصدار السلطة التنفيذية لمرسوم يهدف من خلاله إلى إجبار هذا المجلس على تغيير نظامه الأساسي من أجل السماح بدخول الشركات كأعضاء فيها".

وأضاف: "قدمت الإدارة القانونية بالاتحاد استشارة قانونية إلى الفيفا وكونميبول في بداية أغسطس لتحديد ما إذا كانت اللائحة المذكورة لا تنتهك قوانينهما فيما يتعلق باستقلال الاتحادات التي يجب أن تدير شؤونها الداخلية دون تدخل من أطراف ثالثة".

وتابع البيان: "رد الكيانان على خطابنا بأن الاتحادات الأعضاء في فيفا يجب أن تتمتع باستقلالية كافية لتحديد الطبيعة القانونية للأندية التي تشارك في مسابقاتها الوطنية بحرية وديمقراطية".

وختم: "الاتحاد الأرجنتيني فقط، في ضوء الإطار القانوني للفيفا، الكيان الوحيد المختص بالتقرير، من خلال هيئاته الإدارية الشرعية، في الجوانب المتعلقة بطبيعة الأندية التابعة له".