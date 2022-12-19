"بطل العالم" .. مكالمة عاطفية بين سواريز وميسي بعد نهائي كأس العالم

التهنئة تنهال على ميسي بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022.

تلقى ليونيل ميسي قائد الأرجنتين العديد من رسائل التهنئة بعد تحقيقه لقب كأس العالم، لكن القليل منها كان مميزًا مثل التي أرسلها لويس سواريز زميله السابق عندما كان الثنائي في برشلونة.

المنتخب الأرجنتيني حقق كأس العالم 2022 على الأراضي القطرية بعد الانتصار على فرنسا بركلات الترجيح (4/2)، بعد التعادل الإيجابي 3/3 في الوقت الأساسي والإضافي.

التتويج هو الثالث في تاريخ بلاد الفضة، بعد الحصول على لقبي 85/86 و77/78.

Luis Suarez Instagram

المهاجم الأوروجوياني الدولي لم يُفوت لحظة مجد صديقه، وأثناء الاحتفال في غرفة خلع الملابس اتصل به لتهنئته، وشاركها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وكتب: "أنت بطل العالم".

يتمتع سواريز وميسي بعلاقة جيدة منذ أن كانا زملاء في برشلونة لعدة سنوات، وعلى الرغم من رحيل سواريز عن البلوجرانا، فقد ظلوا على اتصال حتى أنهم رأوا بعضهم البعض عدة مرات، خاصة خلال إجازاتهم.