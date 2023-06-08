بطل العالم .. ريال مدريد يُحدد الخطة البديلة حال فشل صفقة هاري كين

ريال مدريد في مهمة البحث عن مهاجمه الجديد

مع نهاية حقبة كريم بنزيما في ريال مدريد وانتقال الفرنسي إلى نادي الاتحاد السعودي، يبحث الآن النادي الإسباني عن التعاقد مع مهاجم جديد لقيادة الخط الأمامي في المواسم القادمة.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هذا الصيف، حيث ينتهي تعاقد النجم الإنجليزي مع السبيرز بنهاية الموسم القادم، مع يعني امكانية خسارته مستقبلًا بدون نفع مادي يعود على النادي اللندني.

وكشف ديفيد أورنستين صحفي شبكة "ذا اثليتك" الأمريكية أن هاري كين منفتح على الانتقال خارج الدوري الإنجليزي وينظر باهتمام لفكرة الانضمام إلى ريال مدريد عكس التقارير الأخيرة برفضه ترك إنجلترا.

كما قال أورنستين خلال حديثه في بودكاست "فايف إنسايد" أن ريال مدريد ينظر للمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز كخطة بديلة حال الفشل في التعاقد مع كين.

يذكر أن لاوتارو البالغ من العمر 25 عامًا يمتد تعاقده مع إنتر حتى صيف 2026، وتبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو.