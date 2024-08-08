"لم أكن بكامل قواي العقلية" .. بطلة بريطانيا في التايكوندو تكشف المسؤول عن توريطها في شبهة تعاطي المخدرات!

الجفاف وضعها في موضع اتهام

كشفت البريطانية جيد جونز، لاعبة التايكوندو، كواليس أزمة اتهامها بتعاطي المخدرات ورفضها الخضوع للتحاليل، بعد مغادرتها منافسات أولمبياد "باريس 2024".

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ألقت جونز باللوم على الجهاز التدريبي لمنتخب بلادها، حيث كان وراء حالة الجفاف في جسدها والتي أجبرتها على عدم إجراء اختبار مكافحة المنشطات في ديسمبر الماضي.

وأصرت البطلة الأولمبية على أنها ليست مدمنة للمخدرات، قائلة: "لم أتعاط المخدرات قط، لقد أجريت مئات الاختبارات ومنذ ذلك الحين (ديسمبر الماضي) قمت بإجراء 13 اختبارًا آخر على ما أعتقد".

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وانهارت جونز بالبكاء عندما واجهت وسائل الإعلام أخيرًا بعد هزيمتها في الجولة الافتتاحية لدورة باريس أمام ميليانا ريلجيكج، حيث ادعت أثناء التحقيق، أنها لم تكن قادرة على التبول بسبب التدريب على الجفاف وبالفعل وقعت على أوراق تفيد بأنها غير مستعدة لإجراء الاختبار.

ومع ذلك، فقد اجتازت اللاعبة صاحبة الـ31 عامًا اختبارًا في وقت لاحق من ذلك اليوم وتمت تبرئتها من قبل وكالة مكافحة المنشطات في بلادها، لتفسر: "لقد ارتكبت خطأ، جاءوا في يوم الجفاف، ولم أكن بكامل قواي العقلية، وكنت محظوظة لأنهم فحصوا الأمر وأثبتوا أنني بريئة".

وختمت: "كنت بحاجة إلى تجفيف المياه في جسدي وزيادة الوزن، وأصبحت متوترة للغاية، ولم أكن بكامل قواي العقلية، لقد وقعت على قطعة من الورق ولكني لم أكن أعرف ما الذي كنت أوقعه".

