بطلب من جيسوس .. الهلال يُحاول خطف هدف النصر

صراع جديد بين العملاقين في سوق الانتقالات

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رغم أن مالك 75% من ملكيتهم هو واحد، صندوق الاستثمارات السعودي، إلا أن التنافس بين الرباعي السعودي الكبير مازال حاضرًا في سوق الانتقالات.

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آخر جولات ذلك الصراع تجمع بين الهلال والنصر وبطله مدافع فلامنجو ليو بيريرا، والذي يبدو أنه لن يصل بتمويل من صندوق الاستثمارات بل من دخل الناديين.

الصحفي إكرم كونور أفاد أن جورج جيسوس المدير الفني للهلال طلب من الإدارة ضم بيريرا لدعم دفاعه بعد إصابة السنغالي خاليدو كوليبالي وغيابه نحو شهر عن الملاعب.

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الصحفي التركي المطلع على سوق الانتقالات أشار إلى أن الهلال يُخطط لبدء المفاوضات مع فلامنجو من مبلغ 15 مليون يورو مما يُعطيه الفرصة الأكبر لحسم الصفقة لصالحه.

يُشار إلى أن النصر تخلى عن مدافعه الإسباني ألفارو جونزاليس ولم يضم بعد أي مدافع بدلًا منه، وقد ارتبط بعدد من الأسماء آخرها كليمون لونجليه مدافع برشلونة.

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