بطلب مباشر من أرتيتا.. آرسنال يدخل بقوة للتعاقد مع نجم المغرب

هل تحدث الصفقة في الشتاء؟

يرغب المدير الفني لآرسنال، ميكيل أرتيتا، أن يدعم خط هجوم فريقه بمهاجم آخر خلال الشتاء المقبل، وقد وضع عينه نصب التعاقد مع نجم إشبيلية يوسف النصيري.

هذا ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" والتي أشارت إلى أن أرتيتا يضغط بكل قوته من أجل إتمام الصفقة، وطلب من الإدارة اللعب بورقة ألكسندر لاكازيت لحث إشبيلية على قبول بيع النجم المغربي.

عقد لاكازيت مع آرسنال ينتهي بنهاية الموسم الحالي وهو خارج حسابات أرتيتا تمامًا، لذلك فبدل من رحيله مجانًا الصيف المقبل، ينوي الجانرز عرضه على إشبيلية مقابل التعاقد مع النصيري.

في السابق، طلب إشبيلية الحصول على 40 مليون يورو لقبول بيع النصيري، ثم أتت رغبة اللاعب في الصيف الماضي بالاستمرار بملعب رامون سانشيز بيزخوان رغم العروض التي تهافتت عليه.

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مع اهتمام آرسنال وجديته وبحث إشبيلية بالفعل عن مهاجم لتعويض رحيل لوك دي يونج إلى برشلونة، قد تكون فكرة الحصول على لاكازيت مقابل بعض الأموال والنصيري مثيرة لإدارة مونشي.

الدولي المغربي شارك هذا الموسم في 7 مباريات مع كتيبة المدرب جولين لوبيتيجي على مختلف الأصعدة وسجل ثلاثة أهداف مع صناعته لهدفين آخرين.

وست هام يونايتد كان أكثر الراغبين في التعاقد مع النصيري صاحب الـ24 عامًا والذي وصل إلى النادي الأندلسي في يناير 2020 من ليجانيس نظير 18 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن النصيري يعاني حاليًا من إصابة يفترض أن تمنعه من التواجد مع المنتخب المغربي في التوقف الدولي المقبل، عندما يلعب أسود الأطلس مباراتين حاسمتين بتصفيات مونديال قطر 2022.