بطريقة مختلفة مانشستر سيتي يحتفل بالثلاثية أمام ملعب الاتحاد

احتفالات مانشستر سيتي بالثلاثية لا تنتهي!

قام نادي مانشستر سيتي، بالاحتفال بشكل مثير أمام ملعب الاتحاد، بعد تحقيق دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية التاريخية، ليكون ثاني نادي يصل لهذا الإنجاز بعد مانشستر يونايتد.

فأطلق مانشستر سيتي ثلاثة بالونات في السماء، على شكل كأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا خارج ملعب الاتحاد للاحتفال بفوزهم بالثلاثية.

ويستعد مانشستر سيتي للسفر إلى كوريا الجنوبية واليابان، ضمن جولتهم التمهيدية للموسم المقبل، التي تبدأ في الـ23 من يوليو.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الإنجليزي، نظيره آرسنال، ويوكوهاما الياباني، وبايرن ميونخ، وأتلتيكو مدريد.