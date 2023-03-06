بطريقة عالمية .. الفتح يهزأ بالهلال بعد سقوطه في الملز

الفتح لقن الهلال درسًا قاسيًا الليلة وأسقطه في عقر داره

كونه الفريق الثاني في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، الذي ينجح في هزيمة الهلال، لم يفوت الفتح تلك الفرصة ليسخر من الزعيم.

النموذجي حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الملز في الرياض، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18.

وعقب نهاية المباراة، نشر الحساب الرسمي للفتح، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لأحد الأطفال من مشجعيه مرددًا: "وير إز الهلال".

"وير إز ..." تعليق وصل العالمية في كأس العالم قطر 2022، بدأه الجمهور السعودي عندما سخر ردد "وير إز ميسي"، بعدما حقق الأخضر الفوز أمام الأرجنتين في افتتاح مشواره في المونديال، وتناقلته بعد ذلك جماهير مختلف المنتخبات ساخرة من منافسيها.

يذكر أن الهلال تجمد رصيده عند 33 في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يحل الفتح سادسًا بـ31 نقطة.