بطريقة سينيمائية .. وفد النصر يطير إلى مدريد لإنهاء صفقة رونالدو

تحرك وفدًا من إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، نحو العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إنهاء صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الساعات المقبلة.
ويريد نادي النصر حسم التعاقد مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف العالمي بالنجم البرتغالي المخضرم.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
وكشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن مغادرة وفدًا من نادي النصر، من الرياض إلى تركيا ثم إلى مدريد.
وجاء نص التغريدة كالآتي: "غادرت بالأمس طائرة من الرياض إلى تركيا ومن ثم مدريد، وتواجد فيها مسلي آل معمر رئيس النصر، وعبد الله التركي مدير الاحتراف بالنادي".
وواصل: "ومعهما شخصية ثالثة مسؤولة في النصر، سبق لها المغادرة إلى فرنسا وقت التفاوض مع جارسيا، ولم يجلس أحدهم بجانب الآخر خلال الرحلة".
اختيارات المحررين
- تصنيف فيفا الشهري في ديسمبر 2022: أفضل منتخبات العالم
- تنفيذًا لاقتراح هاوارد ويب .. زيدان وبيكيه ونجوم يمكنهم العمل كحكام!
- ريال مدريد ومبابي .. العفو عند المقدرة أم الانتصار للكبرياء؟
- لا راحة وبوكسينج داي.. اللاعبون "الأبقار" بين مقصلة كأس العالم وعودة الدوريات
- مبابي في مدريد ورافعة اقتصادية في برشلونة .. أمنيات الجمهور بموسم الأعياد!