بطريقة ألابا.. ريال مدريد يختار خليفة راموس وفاران!

لكن ليس هذا الصيف..

تسعى إدارة ريال مدريد إلى دعم مركز قلب الدفاع في صيف 2022، بعدما قررت الاكتفاء بضم دافيد ألابا لهذه المهمة في الصيف الحالي.

وفقد النادي الملكي ثنائي تاريخي وهو سيرخيو راموس ورافاييل فاران، لكن الإدارة قررت الاعتماد على ناتشو وإيدير ميليتاو بجانب ألابا في قلب الدفاع.

ووجهت إدارة بيريز أنظارها نحو مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر، ليكون هو خليفة راموس وفاران وينضم مجانًا بنهاية عقده مع البلوز في الصيف المقبل.

صاحب الـ28 عامًا يقدم أداءً مثاليًا مع تشيلسي في الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ وصول توماس توخيل، كما تُغري الريال فكرة التعاقد معه مجانًا على طريقة ألابا.

الدولي الألماني يحظى بمتابعة مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي منذ بداية مسيرته في شتوتجارت، وقد تابع تألقه مع روما وكذلك تشيلسي، ويؤمن أن بمقدوره منح الإضافة لدفاعات سانتياجو برنابيو.

لكن عمومًا آمال ريال مدريد تصطدم بحقيقة أن تشيلسي سيحاول بشتى السبل الإبقاء على روديجر وتجديد عقده، إلا أن اهتمام الميرينجي باللاعب قد يجعله يرفض ذلك ويفضل الوصول في تجربة جديدة إلى إسبانيا.

وكشفت صحيفة "آس" أن رودريجير ليس اللاعب الوحيد الذي تخطط إدارة بيريز لضمه مجانًا، بل إنها أيضًا توجه أنظارها نحو ليون جوريتسكا، صاحب الوضع المعقد مع بايرن ميونخ.

عقد جوريتسكا ينتهي الصيف المقبل وهناك خلاف حاد بينه وبين إدارة بايرن ميونخ على التجديد، والأقرب أنه سيرحل، لذلك فالسعي المدريدي هو الانقضاض عليه مع روديجر أيضًا.

صيغة الانتقال المجانية باتت شائعة هذه الأيام، ولعل المثال الأبرز هو ليونيل ميسي، خصوصًا وأن اللاعب يجني مكافأة انتقال ضخمة، كالتي حصل عليها ألابا من ريال مدريد وبلغت ما يزيد عن 20 مليون يورو.