بطاقة صفراء تُكلف صاحبها الإيقاف لمدة 10 سنوات

من أطول فترات الإيقاف في تاريخ الكرة الإنجليزية

قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بإصدار عقوبة تاريخية على كينان إيزاك مدافع ريدينج السابق وستراتفورد الحالي، بإيقافه لمدة 10 سنوات بتهمة التلاعب في مسار المباريات.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن اللاعب البالغ من العمر 31 سنة، قام بوضع رهانات غير قانونية على مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي لعب فيها الموسم الماضي.

وكان الاتحاد قد بدأ في التحقيق مع اللاعب منذ فترة طويلة، بعد تلقي تلميحات بشأن مراهنات مشبوهة في هزيمة ستراتفورد في نوفمبر الماضي أمام شروزبري، في الدور الأول لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتم اتهام الظهير الأيسر السابق لريدينج بالتلاعب في شهر أغسطس، بعد ظهور مزاعم بتلقيه بطاقة صفراء متعمدة في الدقيقة 84 خلال هزيمة فريقه 5/1 كجزء من مؤامرة مع بعض الأصدقاء المقربين له للفوز بمراهنة.

وبعد المثول أمام لجنة تأديبية مستقلة، تم إدانة إيزاك بالتلاعب عن طريق الحصول على بطاقة صفراء عمدًا، بالإضافة لعدم الامتثال لتحقيقات الاتحاد الإنجليزي وخرق قواعده من خلال رهانات متعددة.

وتعتبر مدة الإيقاف التي وصلت إلى 10 سنوات، من أطول فترات الإيقاف التي يتعرض لها أي لاعب كرة قدم في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

جدير بالذكر أن مباريات ستراتفورد لا يتم فتحها لأسواق المراهنات في الوضع الطبيعي، ولكن المباراة التي تلاعب بها إيزاك تم بثها مباشرة على قناة "ITV" لذلك عرض صانعو المراهنات احتمالات محددة سواء بالبطاقات أو التسجيل على بعض اللاعبين.