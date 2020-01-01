بطاقة حمراء وشجار بالأيدي عقب سوبر الأهلي والزمالك

أحداث مؤسفة عقب نهاية ركلات الترجيح

شهدت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، عقب نهاياتها مشاجرة عنيفة بين لاعبي الفريقين.

وحسم الفارس الأبيض لقب السوبر لصالحه، بركلات الترجيح بنتيجة 4/3 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وعقب نهاية ركلات الترجيح بفوز الزمالك، انطلق عبد الله جمعة لاعب الزمالك، للاحتفال بالبطولة بطريقة استفزت جمهور الأهلي ولاعبيه.

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ونشبت مشاجرة بسبب احتفال عبد الله جمعة، بين لاعبي الفريقين بالأيدي وتراشق الألفاظ، قبل أن يتدخل رجال الأمن لفض المشاجرة.

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وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء، لمحمود كهربا لاعب الأهلي عقب نهاية المباراة بسبب تلك المشاجرة، ليغيب اللاعب عن مباراة فريقه المحلية القادمة.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي مع الزمالك، يوم 24 فبراير في بطولة الدوري المصري، ضمن مباريات المؤجلة من الأسبوع الرابع للبطولة.