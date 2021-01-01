هل تدفع 47 ألف جنيه استرليني للحصول على بطاقة كيليان مبابي؟

حققت بطاقات التداول الرقمية طفرة مذهلة في العام الماضي مع تواجد بطاقات نادرة يتم تداولها بمئات الآلاف من الدولارات

في عام 2019، قام مايكل ماكنتوش بشراء بطاقة اللاعب إرلينج هالاند، ومنذ اللحظة الأولى كانت المفضلة لديه.

قام بالاحتفاظ بها في لوحٍ واقٍ، وكان هالاند يرتدي فيها القميص الأحمر لناديه السابق سالزبورج، وذلك في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا.

آمن ماكنتوش بقيمة البطاقات في المستقبل، ومنذ اللحظة الأولى بدأ في التفكير في الاستثمار الجديد.

قام مؤخرًا بعرض حوالي 80% من متحصلاته في بطاقات كرة القدم الافتراضية على سورير، وهي خدمة قائمة على العملات المشفرة حيث يمكن للمستخدمين جمع بطاقات اللاعبين ثم استخدامها في البطولات التي تحاكي الواقعية.

ماكنتوش ليس وحده الذي حول استثماراته إلى البطاقات، حيث جعلت التقييمات المتصاعدة لـNFTs الصناعة الوليدة مؤخرًا ظاهرة عالمية مفاجئة. وقال ماكنتوش لموقع جول: "بمجرد أن شاركت، أصبحت مدمنًا نوعًا ما".

اشتهر سورير في الماضي على أنه نظامًا بيئيًا هامشيًا، لكن في الشهر الماضي فقط تم تبادل 9.4 مليون جنيه استرليني (13 مليون دولار) باستخدام العملة المشفرة Ethereum، وفقًا لما ذكره موقع جول، وقال ماكنتوش إنه بالفعل ضاعف أمواله ثلاث مرات في شهرين.

تم تداول بطاقة كيليان مبابي النادرة في ديسمبر مقابل حوالي 47000 جنيهًا استرليني، في صفقة من المحتمل أن لا تتكرر كثيرًا بسبب المعاملات المستقبلية بمئات الآلاف، وفي استعراض لقوتها المالية، تلقت Sorare مؤخرًا 36.1 مليون جنيهًا استرليني (50 مليون دولار) من التمويل الخارجي لدعم العمليات.

هالاند وحكيمي وأوديجارد وأبرز الحاصلين على أعلى ترقيات في طاقات فيفا 21

انطلقت NFTs وسط جنون الاستثمار الرياضي الرقمي الذي يشمل أيضًا شركة NBA Top Shot الأمريكية الشهيرة.، لكن يظل مستقبل هذه الشركات - والثقة التي يمكن للمستخدمين وضعها فيها - مثيرًا ومخادعًا في مقاييس متساوية تقريبًا، لكنه سيؤسس لما يأتي بعد ذلك في مشهد تحكمه أبسط التقنيات.

قال ماكنتوش: "مع استمرار كل يوم [من التداول]، يبدو أن هناك المزيد في الأفق، وهو أمر مثير للغاية إذا كنت مستثمرًا."

خلال السنوات الثلاث الماضية، كان لدى سورير قاعدة معجبين صغيرة لكنهم مخلصون، فقد تأسست الشركة في 2018، لتسبق NFTs السائدة واكتسبت زيادات طفيفة حتى وصلت لمعدل غير مسبوق في النصف الثاني من عام 2020.

تقدم مكونات اللعبة الأساسية التي كانت موجودة قبل انتشار العملة المشفرة، أي ارتباطها الوثيق بألعاب الواقع الإفتراضي، ويمكن للمستخدمين الاقتراب من النظام الأساسي عن طريق شراء بطاقات شائعة غير مكلفة ستنتج في الحياة الواقعية على أساس أسبوعي على أمل كسب المال من خلال الدورات النقدية للمبتدئين.

يؤدي الاستخدام الإلزامي لـ Ethereum لجميع المعاملات إلى تعزيز عنصر الاستثمار في سورير، مما يثبت ندرة كل بطاقة عن طريق ربطها برمز أساسي وجعل كل عملية بيع قابلة للتتبع بسهولة على blockchain.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح باستخدام البطاقات في ألعاب تصنعها شركات أخرى، ويمتلك المستخدمون عناصرهم في النهاية، وليس برنامج سورير.

يتم إصدار ما يصل إلى 100 بطاقة محدودة الإصدار لكل لاعب على حدة في كل موسم، بالإضافة إلى بطاقة واحدة فريدة من نوعها وإصدارات مشتركة غير محدودة، وكلما كان العنصر أكثر ندرة، زاد مضاعف النقاط المحتمل الذي يمكن للاعب تحقيقه في المسابقات عبر الإنترنت، وبالتالي ربط ديناميكيات الخيال والتجميع معًا.

أوضح زاك سيوورد خبير العملات المشفرة الذي يعمل كمحرر إداري لـ CoinDesk، الحاجة إلى العملة المشفرة بتشبيه مألوف لدى العديد من مشجعي كرة القدم، كان لعبة فيفا.

قال سيوورد لموقع جول: "الوظيفة هنا هي أن تكون قادرًا على إثبات أن هذا الشيء ملكك كمشتري، وأن له قيمة".

"في فيفا 21، على سبيل المثال، يمكنك شراء أشياء، أليس كذلك؟ تحصل على نقاط. تعيش هذه القيمة بالكامل داخل النظام البيئي لشركة EA Sports. ولا توجد رؤية خارجية لذلك، ولا توجد قدرة للمطورين الخارجيين على بناء سوق في ذلك.

"لذا ، ما تفعله [العملة المشفرة] هو أنها تسمح لهذه العناصر بالتواجد خارج البيئة الخاصة بصانع الألعاب."

تنمو شركة سورير بمعدل يزيد عن 50%، وقد أخبرت الرئيس التنفيذي نيكولا جوليا موقع جول أن الشركة تريد الوصول إلى 718.4 مليون جنيه استرليني (1 مليار دولار) في مبيعات البطاقات السنوية بحلول عام 2024.

قالت جوليا إن أهداف أعمالها هي رفع العدد الإجمالي للبطولات في اللعبة إلى 20، وإطلاق تطبيق للهواتف الذكية وتحسين واجهة تحديثات النقاط الحية داخل البطولات.

قالت جوليا لموقع جول: "ما يميزنا اليوم هو أننا الوحيدون الذين يفعلون ذلك، لذلك ليس لدينا الكثير من المنافسين".

"الإجابة القصيرة لما يميزنا عن الداخلين في المستقبل هي الحصول على منتج أفضل يسعد المستخدمين. نحن في بداية رؤيتنا ونكرر كل يوم لجعل التجربة مبهجة قدر الإمكان ".

لم يستجب بينشمارك وأكسيل، أكبر المساهمين في جولة سورير الأخيرة من تمويل رأس المال الاستثماري، لطلبات التعليق على عمليات سورير، لكن مسؤولًا في أوبي سوفت، التي دخلت في شراكة تجارية مع متداول NFT في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر جول أنه يعتقد أن البنية التحتية الحالية لسورير، والتي تسبق NFTs تجعلها حليفًا مثاليًا.

تشتهر Ubisoft بإنتاج سلسلة ألعاب فيديو مثل Assassin’s Creed وFar Cry، لكنها استثمرت بكثافة في بناء الموارد في الوسائط القائمة على blockchain.

ابتكرت مؤخرًا لعبة خيالية مجانية تسمى One Shot League حيث يمكن للاعبين وضع بطاقات سورير في المسابقات عبر الإنترنت، ويمكن لمتصدري قائمة Ubisoft الفوز بحزم سورير المطلوبة.

قال نيكولاس بوار المسؤول عن هذه التجربة: "من الواضح أنهم كانوا الشريك المثالي لمثل هذه التجربة لأن لديهم بالفعل تقنية قوية، ولأن أسلوبهم في كرة القدم الخيالية يجعل من السهل على اللاعبين فهم مفهوم ملكية البطاقة".

"ليس فقط أنك تمتلك كل بطاقة تربحها لكونك في المستوى الأعلى من لوحة المتصدرين كل أسبوع ، ولكن يمكنك أيضًا استخدامها في كل من سورير وOne Shot League، مما يجعل الشعور بالملكية ملموسًا حقًا.

"وهذا جانب رئيسي لما نحاول تحقيقه مع One Shot League. مع ظهور الألعاب التي تعتمد على blockchain وNFTs، أردنا توفير نقطة دخول أكثر سهولة للاعبين الجدد".

إن قسم blockchain في Ubisoft - وهي شركة تبلغ قيمتها في حدود 8 مليارات دولار (6 مليارات جنيه استرليني) - من شأنه أن يصنع مشروعًا رائدًا حول سورير يضفي مصداقية عند المتحمسين للشركة الناشئة.

قال ماكنتوش: "يتحدث الكثير من الناس عما يمكن أن تكون عليه أول بطاقة [رقمية] بقيمة مليون دولار. يمكن أن يأتي من سورير. قد يكون هذا هو المكان الذي يحدث فيه ذلك، حيث يكسر فيه جميع الحواجز".

وسط كل هذه الإثارة، استقطب سورير هواة جمع الأعمال والشركات على حد سواء، ومع ذلك هناك أيضًا رد فعل مضاد للخوف من حماية المستهلك، وليس فقط من الخارجين من الصناعة.

يشك بعض خبراء العملات المشفرة الصاعدين في أن NFT آمنة بما يكفي للشخص العادي لاستثمار مبالغ كبيرة في هذه المرحلة، وهناك نطاق أوسع من السقطات المحتملة في هذا السوق من تلك المتعلقة ببطاقات التداول المادية، مما يعني أن مستثمري NFT يجب أن يفكروا أبعد من تحليل التكلفة النموذجي.

قال أندرو وو مدير هيئة التدريس في مبادرة التكنولوجيا المالية بجامعة ميتشيجان في لقاء مع موقع جول: "[عليك أيضًا التفكير] في قدرة المنصة على النمو والبقاء على صلة".

"إذا شارك عدد كافٍ من الأشخاص، فمن المؤكد أنك ستحقق نتائج جيدة، ولكن إذا غادر المستخدمون فقد تنهار المنصة أيضًا بسرعة كبيرة. نحن في مرحلة مبكرة جدًا من السوق ".

تأمل سورير أن تتمكن في البدء في الاندماج مع بطولات دوري كرة القدم واللاعبين في جميع أنحاء العالم، ويعد أنطوان جريزمان وجيرارد بيكيه وريو فيرديناند من بين كبار الداعمين.

لكن اعتراف جوليا بأن الشركة لديها عدد قليل من المنافسين الطبيعيين في الوقت الحالي يتحدث عن ضآلة المعرفة حول ما سيأتي.

يمكن للرئيس التنفيذي استيعاب التحديات الداخلية في المستقبل - "أكبرها هو تحسين المنتج مع زيادة عدد شركاء كرة القدم ومديري سورير" - لكن توقع المزايا التي قد تستغلها الشركات الناشئة الأخرى من سورير يصعب تخيلها.

ومع النجاح الذي حققته سورير، لا شك في أن المحاكين سيحاولون التعقب السريع لإدخالاتهم في الصناعة.

قال وو: "ستكون هناك درجة من الاندماج ونضوج السوق، بمعنى أن الناس يجب أن يتنافسوا حقًا في العثور على المنتج المطلوب، أنا أعمل على ترميز كريستيانو رونالدو ".

بسبب سورير يخصص ماكنتوش ساعات كل أسبوع لكونه مستكشف في كرة قدم الهواة، بدلاً من الاعتماد على أسماء مثل هالاند التي كان سينجذب إليها في جميع الأحووال، فإنه يبحث عن الأندية الأقل متابعة ولاعبي كرة القدم الذين لا يزالون على بعد سنوات من أن يصبحوا معروفين عالميًا.

وقال ماكنتوش إن بيدرو بورو من نادي سبورتينج لشبونة يمثل أحد أفضل الصفقات التي يمتلكها في الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، ويلعب الظهير الجناح في البرتغال ويمتلك منحنى تصاعدي جيد قد يمكنه من الانتقال إلى دوري أكبر.

كان سعر بطاقة بورو المحدودة حوالي 20 جنيهًا استرلينيًا (27 دولارًا أمريكيًا) في أكتوبر الماضي، ولكنها تباع بما يزيد عن 433 جنيهًا استرلينيًا (602 دولارًا أمريكيًا) اعتبارًا من أوائل مارس، حيث يستمر سبورتنج في الاعتماد على اللاعب بشكلٍ كبير. .

قال ماكنتوش إن القدرة على تجربة هذا النمو داخل مجتمع وسائل التواصل الاجتماعي الذي يحتفل بمكاسبه المالية معًا كان مجزيًا، وهناك عدد متزايد من قنوات يوتيوب والبودكاست والمقالات التحليلية المخصصة حصريًا لأسواق NFT، مما يخلق صداقات افتراضية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا الذي أبقى الناس إلى حد كبير في منازلهم.

قال ماكنتوش: "أعتقد أنه أمر رائع. الأشخاص مفيدون للغاية، ولا تحصل على ذلك في كل مجتمع. إنها منصة يريد الجميع أن ينجح فيها [النظام الأساسي]، وهذا نادر جدًا أيضًا.

"نظرًا لأننا نشهد المزيد من حسابات سورير، كلما رأينا محتوى مصممًا خصيصًا لهذا الغرض، نقوم بمساعدة المبتدئين في هذا المجال، وهو أمر رائع."

غرفة مستخدمي سورير على الرغم من كونها ممتعة، لديها القدرة على أن تصبح حرة، لكن ماكنتوش لا يتجاهل المخاطر المحتملة للاستثمار في NFTs، ويعترف بأنه لا يزال يتعلم أفضل طريقة للتعامل معها ماليًا.

إنه لأمر سريالي مشاهدة البطاقات الافتراضية التي تمثل آفاق كرة قدم غير مثبتة مثل بورو تتصاعد قيمتها بسرعة عالية، وما يحدث بعد ذلك يصعب قياسه على وجه اليقين، حتى لمن هم على دراية كبيرة.

هذا لا يشبه انفراد إرلينج هالاند بحارس المرمى.

وقال سيووورد: "مجرد إدراك ذلك هو أكثر من نصف المعركة، أليس كذلك؟"

وأضاف: "كما تعلم، الأسعار لا ترتفع دائمًا. وإذا كنت قادرًا على فهم ذلك، كمشارك في هذه الأسواق، فمن المحتمل أن تكون في حالة جيدة.

"يمكن للواقع أن يضرب بقوة، وعليك أن تكون مدركًا لهذا الاحتمال."