بضعف النقاط .. ميسي يتفوق على مبابي في جائزة "ليكيب" للرياضي الأعظم

النجم الأرجنتيني تجاوز زميله في باريس سان جيرمان.

كشفت صحيفة "ليكيب" عن ترتيبها لأفضل الرياضيين في العالم عن العام الماضي 2022 بعد تحقيق المنتخب الأرجنتيني لكأس العالم.

جاء هذا بعد أسابيع من قيادة الأرجنتيني لمنتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم الذي أقيم في قطر في نوفمبر وديسمبر من العام المنصرم.

وحصد ميسي اللقب بعد حصوله على حوالي ضعف عدد النقاط الذي حصده زميله في الفريق كيليان مبابي والذي سجل 381 نقطة.

ونال ميسي 808 نقطة في المركز الأول، وظهر في القائمة أيضًا رافاييل نادال وكريم بنزيما وستيفين كيري وغيرهم من النجوم الكبار في الرياضة.

جدير بالذكر أن مبابي تصدر قائمة أفضل الرياضيين الفرنسييين برصيد 832 نقطة بينما نال كريم بنزيما 484 نقطة في المركز الثاني.