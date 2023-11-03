بضاعة لا يجب التفريط فيها .. حتى عندما لا يسجل ولا يصنع مبابي الأهم في باريس

حتى لو لم يسجل مبابي هو الأخطر...

نجح باريس سان جيرمان، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب مونبيليه، بثلاثة دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة تألق كيليان مبابي، وبالرغم من عدم مشاركته المباشرة في أي هدف، إلا أنه كان مصدر خطورة كبيرة لأصحاب الأرض.

ماذا قدم مبابي أمام مونبيليه؟

بضاعة لا يجب التفريط فيها

بالأمس نصح لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، لاعبه كيليان مبابي، بأن عليه تحقيق الألقاب الجماعية مع منتخب بلاده وناديه، ليحقق الكرة الذهبية، ولا يكتفي بالأداء الفردي.

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وسرعان ما استجاب النجم الفرنسي، صاحب الـ 24 عامًا، فشاهدناه اليوم يبذل كل جهده لمساعدة زملاءه في الملعب للخروج بنقاط المباراة كاملة، واعتلاء صدارة الترتيب، حتى لو لم يسجل أو يصنع أي هدف في اللقاء.

ركز لاعبو مونبيليه، على مراقبة مبابي مراقبة لصيقة طيلة اللقاء، وهذا ما استغله النجم الفرنسي، في خلق مساحات وفرص جديدة لباقي لاعبي الفريق العاصمي في تسجيل الأهداف، وهذا ظهر بشكل واضح في كرة الهدف الأول.

وفي الوقت الذي ينجح فيه مبابي في الهروب من الرقابة تزداد الخطورة والمتعة، وقد شاهدنا في الدقائق الأخيرة "أسيست" مذهل من اللاعب الفرنسي، على الطاير وبكعب القدم ولكن الحكم يلغي الهدف لوجود تسلل.