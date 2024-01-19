بضاعة إنجلترا أبهرتهم .. بايرن ميونخ يبحث عن زميل لكين في الدوري الإنجليزي!

نجم إنجليزي جديد يتقرب من بايرن ميونخ...

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة بايرن ميونخ، في تدعيم دفاعاته، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بأحد مدافعي الدوري الإنجليزي، خاصة بعد نجاح صفقة هاري كين.

وكان هاري كين، قد انضم إلى صفوف بايرن موينخ، في الصيف الماضي قادمًا من توتنهام، مقابل 100 مليون يورو، ليقدم هداف المنتخب الإنجليزي، مستويات مميزة مع الفريق البافاري، وأصبح هداف الفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن إدارة بايرن ميونخ، مهتمة بالتعاقد مع كيران تريبييه، الظهير الأيمن لنيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكان توماس توخيل، المدير الفني للفريق البافاري، قد كشف في تصريحات سابقة أنه يسعى لتعزيز مركز الظهير الأيمن، خاصة مع مشاركة نصير مزراوي في كأس أمم إفريقيا.

وأشارت الصحيفة أن مهمة بايرن ميونخ في التعاقد مع تريبييه، لن تكون سهلة خاصة مع المستويات المميزة التي يقدمها مع نيوكاسل، وسباق الماكبايس في الدوري الإنجليزي.