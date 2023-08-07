بضاعة أتلفها سوء التخطيط .. صفقة برشلونة الجديدة مهددة بالغياب ثلاثة أشهر!

معاناة برشلونة مع الصفقات مستمرة...

يبدو أن معاناة برشلونة، مع إصابات الصفقات الجديدة مستمرة، بعدما أصبح أحدث صفقات الفريق مهدد بالغياب عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إصابة إينييجو مارتينيز، لاعب برشلونة الجديد معقدة وقد تجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وكان الفريق الكتالوني، قد تعاقد مع مارتينيز، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من أتلتيك بيلباو، في صفقة انتقال حر.

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ويعاني اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، من التهاب في اللفافة الأخمصية، وخضع لعملية جراحية مطلع الصيف الحالي لتخفيف الألم، ومنذ وصوله إلى برشلونة، في مطلع يوليو الماضي، يخوض تدريبات منفردة مع الجهاز الطبي والفني للفريق الكتالوني.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية، فإن إصابة مارتينيز معقدة للغاية ولا يمكن تحديد موعد عودته للملاعب بشكل واضح فالأمر قد يستغرق أسابيع وقد يصل إلى ثلاثة أشهر، فتلك الإصابة ليست مثل تمزق في العضلات أو الأربطة فهي تعتمد على جسد اللاعب.

وكشفت الصحيفة في تقريرها، إن إدارة برشلونة كانت تعلم بإصابة مارتينيز قبل التعاقد معه، وأخبرهم بأنه سيخضع لعملية جراحية بسيطة قبل توقيع العقد، والآن على إدارة برشلونة الصبر وعدم تعجل عودة اللاعب للملاعب من جديد.