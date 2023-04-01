بضاعة الهلال أفضل من النصر .. لا يهم كريستيانو رونالدو فالزعيم لديه أوديون إيجالو!

النسر النيجيري تفوق على الدون البرتغالي!

shahid

فرد النسر النيجيري أوديون إيجالو جناحاته في مباراة فريقه الهلال أمام الخليج، في دوري روشن للمحترفين، ليؤكد على أنه أفضل من جاء من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الدوري السعودي.

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الحقيقة أن إيجالو أصبح لا يحتاج إلى أي ثناء، لأنه ببساطة فرض نفسه من أفضل المهاجمين الأجانب الذين انضموا لصفوف الهلال عبر تاريخه، بعد الثنائية التي سجلها اليوم.

عليكم أن تشاهدوا الهدف الأول الذي سجله إيجالو، مراوغة في مكان شبه مستحيل أمام المرمى، وإنهاء خيالي، لينجح في فك شفرة دفاعات الخليج التي كانت تقاتل لإبقاء شباكهم نظيفة.

إيجالو ماكينة التهديف

لعب إيجالو في الدوري السعودي للمحترفين 61 مباراة، سجل فيهم 47 هدفًا وصنع 10، ليساهم في 57 هدفًا، كل هذا فقط في عامين، منذ انتقاله إلى الشباب في فبراير 2021 وحتى الآن.

وسجل إيجالو هدفين في مباراة اليوم، سدد الكرة 4 مرات، منهم 2 على المرمى، وواحدة خارجه والرابعة تصدى لها دفاع الخليج، نسبة تمريراته الصحيحة هي 86.7%.

ورفع إيجالو رصيده إلى 14 هدفًا، ليقترب من متصدر قائمة الهدافين في الدوري، المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد برصيد 15 هدفًا، ليقترب من الحفاظ على لقب هداف دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي.

بضاعة الهلال من مانشستر يونايتد الأفضل!

نجح إيجالو في إثبات أن بضاعة نادي الهلال من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أفضل من بضاعة غريمه النصر من نفس الفريق، بعد تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أوديون استطاع أن يقود الهلال للتأكيد على أنه مازال يمتلك حظوظ للمنافسة على لقب دوري روشن هذا الموسم، بعد سلسلة من التذبذب في النتائج في ظل غيابه بسبب الإصابة، وعودته لمستواه كان لها مفعول السحر.

وأما عن رونالدو، فجاء إلى نادي النصر وهو يتصدر ترتيب دوري روشن في الشتاء الماضي، والآن تراجع العالمي إلى المركز الثاني على الرغم من انسجام البرتغالي مع زملائه اللاعبين.

هذا بجانب أن إيجالو انضم إلى الدوري السعودي من بوابة نادي الشباب بمبلغ مالي أقل بكثير من الذي انضم به رونالدو إلى النصر، ثم انتقل النيجيري إلى الهلال بمبلغ أقل أيضًا.

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والآن إيجالو أصبح مؤثرًا بشكل أكبر من رونالدو مع فريقه في دوري روشن هذا الموسم، بواقع الأداء والأرقام، لتكون بضاعة الهلال من الفريق الإنجليزي، أفضل من النصر من نفس الفريق.

Shahid