بصورة وإشارة مستفزة .. بيب جوارديولا يسخر من ريال مدريد

بيب جوارديولا احتفل بشكل خاص للغاية بعبور ريال مدريد في صف نهائي دوري أبطال أوروبا..

احتفل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع دائرته المقربة بالفوز على ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 بعد اكتساح ريال مدريد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" مساء الأربعاء برباعية نظيفة، لينهي المواجهة بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقام مانيل إستيارتي، أحد أفراد جهاز بيب جوارديولا وصديقه المقرب الذي لازمه طوال مسيرته، بنشر صورة تضم جوارديولا وعددًا من المقربين منه، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

ويظهر جوارديولا وإستيارتي مع ضيوف آخرين في غرفة خاصة بملعب الاتحاد، تضم شقيق بيب، وماوريسيو ماكري رئيس الأرجنتين السابق، وخلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي.

وظهرت المجموعة المقربة من جوارديولا وهم يرفعون أيديهم بأربعة أصابع، في إشارة إلى نتيجة مباراة الإياب مع ريال مدريد.