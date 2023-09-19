بصورة نجم غير متوقع .. تسريب قميص برشلونة الثالث لموسم 2024-2025!

رغم مرور جولات قليلة على بداية الموسم الحالي، تم تسريب القميص الثالث لبرشلونة في موسم 24-25..

لم يكد موسم 2023-2024 يبدأ بالفعل، إلا وبدأت التسريبات الخاصة بشكل قمصان الأندية الأوروبية لموسم 2024-2025 تظهر بالفعل إلى العلن، وهذه المرة كان التسريب من نصيب نادي برشلونة الإسباني.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لما سيكون عليه قميص برشلونة الثالث في موسم 2024-2025.

القميص الثالث لبرشلونة في 24-25 سيكون باللون الأزرق الملكي مع تفاصيل صفراء زاهية على الأكمام والجوانب وشعار النادي.

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لكن وبعيدًا عن التسريب وشكل القميص المحتمل، فإن الأمر الأكثر إثارة في الصورة المنتشرة كان ظهور البرتغالي جواو كانسيلو ظهير برشلونة في الإعلان.

كانسيلو يلعب الموسم الحالي مع برشلونة معارًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، والصورة المسربة تشير إلى أنه قد يكون واحدًا من لاعبي "البلوجرانا" خلال الموسم الجديد إذا ما تمكن برشلونة من ضمه بصورة نهائية في الصيف المقبل.