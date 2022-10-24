بصورة مفاجئة .. ريال مدريد يعلن استبعاد مودريتش من مواجهة لايبزيج

مودريتش يخرج بصورة مفاجئة من قائمة مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

خرج الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني بصورة مفاجئة من قائمة النادي الملكي التي تسافر إلى ألمانيا لمواجهة نادي لايبزيج في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23.

ريال مدريد يتوجه إلى لايبزيج وهو في صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، وضمن بالفعل التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وأصدر النادي الملكي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للإعلان عن غياب الكرواتي جاء فيه: "مودريتش خرج من القائمة في الدقيقة الأخيرة".

ورغم عدم إعلان ريال مدريد رسميًا عن سبب خروج مودريتش من القائمة، إلا أن برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير أكد أن الكرواتي يعاني من بعض الانزعاج في عضلات الفخذ، وأن الأمر ليس خطيرًا واستبعاده من مواجهة لايبزيج مجرد إجراء احترازي.

وينضم مودريتش بذلك إلى قائمة غيابات ريال مدريد عن مواجهة لايبزيج، والتي تضم القائد الفرنسي كريم بنزيما، ونجم الوسط فيديريكو فالفيردي.

وللتخفيف من حدة الإصابات، قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي استدعاء ثلاثة لاعبين من نجوم فريق "كاستيا" هم كارلوس دوتور، وسيرجيو أريباس، وألفارو رودريجيز.

أما فيما يتعلق بالفريق الأساسي، فإن ماركو أسينسيو وإدواردو كامافينجا قد يحصلان على فرصة للمشاركة ضد لايبزيج، في ظل هذا الكم الكبير من الغيابات في صفوف ريال مدريد.