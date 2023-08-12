بصورة .. لاعب الشرطة يهين كريستيانو رونالدو "ثاني أفضل لاعب في التاريخ"

علي سمير
Ronaldo-Al-NassrGetty
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استغل الفرصة ولكن بطريقة غير متوقعة

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أن تلتقط صورة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فهذا يعتبر أحد مصادر الفخر، ولكن الأمر كان فرصة للسخرية للاعب الشرطة أحمد زيرو.

النصر السعودي لعب أمام الشرطة العراقي في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان العربية، وتفوق بهدف نظيف سجله رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

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أحمد زيرو الذي لم يظهر في المباراة وجلس على الدكة كبديل غير مستخدم، استغل فرصة مقابلة رونالدو لالتقاط صورة تذكارية معه باعتبارها فرصة لن تتكرر.

ولكن الغريب أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة قرر السخرية من رونالدو بنشر هذه الصورة على حسابه بموقع إنستجرام معلقًا عليها:"مع ثاني أفضل لاعب في التاريخ".

ويعتبر زيرو من المواهب الواعدة في صفوف الشرطة بمركز الجناح الأيسر، لكنه لم يظهر ولا مرة في البطولة العربية وجلس على دكة البدلاء في كل مباريات المسابقة.

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يذكر أن رونالدو يستعد لخوض مواجهة شرسة مع النصر ضد الهلال مساء اليوم، السبت، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان، طمحًا في الحصول على اللقب الأول له مع الفريق السعودي.

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126098 الأصوات