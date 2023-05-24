بشهادة برتغالية وبرازيلية .. ظهور "كافو" في نادي الاتحاد!

يبدو أن الاتحاد يمتلك نجمًا رائعًا في مركز الظهير الأيمن سيحل له الأزمة!

يعاني نادي الاتحاد في مركز الظهير الأيمن خلال الموسم الحالي، بعد إصابة اللاعب الأساسي مهند شنقيطي، مما دفع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو، للاعتماد على مد الله العليان الذي يقدم مستوى جيد، ولكن الأزمة تظهر حينما يغيب الأخير.

ويغيب مهند شنقيطي عن المشاركة مع نادي الاتحاد، بعد تعرضه لإصابة قوية بقطع في وتر العضلة، ستجعله يغيب حتى نهاية الموسم الحالي.

ودائمًا ما يحاول نونو سانتو تجهيز لاعبين ليشاركوا في مركز الظهير الأيمن، ولعل أبرزهم هو لاعب الوسط عوض الناشري، الذي اعتمد عليه في تدريباته أكثر من مرة.

ونشر الناشري عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورة له في مباراة الفريق أمام الباطن، معلقًا عليها: "ألف مبروك ربنا يكرمنا إن شاء الله".

ورد البرازيلي إيجور كورونادو لاعب وسط الفريق على صورة الناشري قائلًا: "كافو"، مشبهًا لاعب الاتحاد بنجم المنتخب البرازيلي التاريخي.