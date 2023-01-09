بشكتاش يُعقد مهمة مانشستر يونايتد في ضم بديل رونالدو!

مانشستر يونايتد يدخل سوق الانتقالات الشتوية من أجل ضم مهاجم جديد، لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو.

برز المهاجم الهولندي الدولي فاوت فيخورست لاعب نادي بشكتاش كهدف لفريق مانشستر يونايتد خلال فترة انتقالات يناير الشتوية.

فيخورست مرتبط بعقد مع بيرنلي، بعد أن انتقل إلى تركيا على سبيل الإعارة في بداية موسم 2022-23، وأكد بشكتاش على عدم وجود بند في عقد اللاعب من شأنه أن يسمح له بالعودة إلى إنجلترا مقابل دفع شرط جزائي.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا جاء فيه: "بعد مباراة فريقنا لكرة القدم ضد قاسم باشا في الدوري الممتاز، كانت هناك حاجة للإدلاء ببيان بسبب الأخبار التكهنية في وسائل الإعلام حول لاعب كرة القدم لدينا فاوت فيخورست، الإدعاء بوجود بند خروج في عقد اللاعب، ينص على أنه يمكن إنهاء عقده بتعويض قدره 2.5 مليون يورو في حالة عرض من الدوري الإنجليزي الممتاز هو إدعاء وهمي".

وأتم البيان: "الأنباء التي تفيد بأن اللاعب المعني سيغادر الفريق يوم الثلاثاء غير صحيحة على الإطلاق، مصير اللاعب كاملًا بيد إدارة نادي بشكتاش ونذكر أيضًا أنه في حالة حدوث تطور في هذه القضية، فسيتم إبلاغ مجتمعنا الموقر والجمهور".

يذكر أن فيخورست سجل هدفين فقط بقميص بيرنلي خلال فترته السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أحرز تسع أهداف مع بشكتاش هذا الموسم وأثبت قدراته في مونديال 2022 بعد ثنائيته في شباك الأرجنتين.