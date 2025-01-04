قبل كلاسيكو الاتحاد.. بشرى هلالية بشأن إصابة نجم الفريق وترقب مصير مواطنه!

الجماهير الهلالية تتمنى عودة الثنائي في أقرب وقت ممكن

تلقى مشجعو الهلال دفعة معنوية سارة، حول هداف الفريق، الصربي ألكساندر ميتروفيتش والذي غاب عن الفريق مؤخرًا بسبب إصابة في الفخذ.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي



صحيفة "الرياضية" السعودية أشارت إلى أن ميتروفيتش اجتاز الفحوصات البدنية التي تحسم مشاركته في الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي "كأس خادم الحرمين الشريفين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بذلك ينتظر أن يدعم الهداف الصربي تشكيلة المدرب جورج جيسوس الذي يستعد بدوره لاستقبال أنباء حاسمة بشأن الصربي الآخر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وكان قد لازم سافيتش عيادة النادي منذ أيام، على أن يتم حسم مصيره من المشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد يوم غد الأحد.

GOAL

ويلتقي الهلال مع الاتحاد على ملعب المملكة أرينا لحساب ربع نهائي كأس الملك السعودي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025.