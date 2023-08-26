بشرى من رئيس فرنسا السابق .. "الخليفي سيتحدث عن مستقبل مبابي قريبًا"

بلال محمد
20230822_Mbappe(C)Getty images
انتقالاتكيليان مبابيباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1

أنباء سعيدة لباريس سان جيرمان حول مستقبل مبابي...

حمل نيكولا ساركوزي، رئيس دولة فرنسا السابق، بعض الأنباء السارة، لجمهور باريس سان جيرمان، حول مستقبل كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي.

واشتهر ساركوزي، رئيس دولة فرنسا في الفترة من 2007 وحتى 2012، بحبه وتشجعيه لباريس سان جيرمان، وقال: "أنا أذهب إلى حديقة الأمراء منذ شبابي، والآن عمري 68 عامًا، وأحب الذهاب إلى هناك".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشهدت علاقة مبابي، مع فريقه في الفترة السابقة توترًا كبيرًا، بعد تصريحات اللاعب حول إدارة باريس، ولكن عاد اللاعب للظهور من جديد في الأسبوع الماضي، وشارك أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

ورفض النجم الفرنسي، تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وقرر الرحيل بالمجان بنهاية الموسم، وهذا ما رفضته الإدارة وطلبت منه تجديد العقد، أو الموافقة على الرحيل بمقابل مادي في الصيف الحالي.

المباراة التالية

وعن مستقبل مبابي، قال ساركوزي في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أنا سعيد باستمرار مبابي، أعتقد أن هذا هو الحل الأمثل بالنسبة له ولفريقه وللمنتخب الفرنسي".

وتابع: "أعتقد أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، سيتحدث قريبًا عن مستقبل مبابي مع الفريق، في نهاية سوق الانتقالات الصيفية".

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

130699 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 85379جود بيلينجهام
  • 7197كريستوفر نكونكو
  • 6661دومينيك سوبوسلاي
  • 4658ميسون ماونت
  • 4993ساندرو تونالي
  • 21811صفقة أخرى
130699 الأصوات

اختيارات المحررين