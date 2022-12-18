بشرى لميسي؟ مشجع يتنبأ بتفاصيل دقيقة عن نهائي المونديال .. في 2015

هل تفعلها الأرجنتين؟

أثارت تغريدة لمشجع أرجنتيني تعود إلى العام 2015 بخصوص نهائي كأس العالم 2022 تفاؤل جمهور الألبيسيليستي قبل لقاء فرنسا الأحد.

الأرجنتين تلتقي فرنسا في نهائي مونديال قطر مساء اليوم وهي تبحث عن فك النحس المستمر مع الكأس الذهبية منذ آخر تتويج في 1986.

خوسيه ميجيل بولانكو، مشجع أرجنتيني اشتهر بالترحال خلف بلاده في المونديل، أصبح من مشاهير وسائل التواصل في الساعات الماضية بسبب توقعاته قبل سبعة أعوام للنهائي.

وكتب بولانكو وقتها: "18 ديسمبر 2022، ليو ميسي في الرابعة والثلاثين من العمر سيتوج بكأس العالم ويصبح الأفضل في التاريخ، راجعوا معي بعد سبع سنوات".

التغريدة تم إعادة نشرها أكثر من 25 ألف مرة حتى الآن، وعلق المشجع عليها بأنه حالياً في قطر ويخشى من تأثيرها العكسي بأن تصبح نحساً على بلاده قبل النهائي.