بشرى للاتفاق؟ خطوة غير متوقعة من ليفربول بشأن جوردان هندرسون!

ليفربول قام بخطوة غير متوقعة بشأن قائده يبدو أنها ستقربه من الانضمام إلى الاتفاق..

يبدو أن عملية انتقال جوردان هندرسون قائد نادي ليفربول الإنجليزي إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، تقترب بالفعل من نهايتها السعيدة بالنسبة إلى "فارس الدهناء".

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات كشف عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن تطورات جديدة تخص تلك الصفقة.

رومانو كشف أن هندرسون لن يكون متواجدًا في قائمة ليفربول خلال مباراة "الريدز" الأولى خلال فترة التحضير لموسم 2023-2024، والتي يخوضها فريق المدرب يورجن كلوب مساء الأربعاء أمام كارلسروه الألماني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن رومانو أكد أن هندرسون لم يسافر مع الفريق لخوض المباراة، على الرغم من تواجده بصورة طبيعية في معسكر "الريدز" التحضيري للموسم الجديد.

رومانو شدد على أن المفاوضات بين ليفربول والاتفاق لا تزال جارية حتى الآن، لكن يبدو أنها تتجه إلى مراحلها الأخيرة بالفعل.