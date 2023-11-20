بشرى للاتحاد والأهلي .. اللذيذ يكشف حقيقة تساوي الدعم المالي لأندية الصندوق

تصريحات مثيرة لنائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف

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كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، حقيقة تساوي مقدار الدعم المالي المقدم من برنامج الاستقطاب لأندية صندوق الاستثمار، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

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صندوق الاستثمار كان قد استحوذ صيفًا على 75% من أسهم الأندية الأربعة وبعدها قدم لها دعمًا ماليًا كبيرًا ومتفاوتًا لشراء النجوم، وبالعودة للأرقام نجد أن الهلال والنصر كانا أكثر من حصل على الدعم المالي خاصة بالمقارنة مع الاتحاد والأهلي.

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اللذيذ لم ينف حقيقة حصول أندية على دعم مالي أكثر من أخرى، لكنه أكد من جانب آخر أن معدل الدعم المقدم خلال المواسم الثلاثة القادمة سيكون متساوٍ للأندية الأربعة.

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حيث قال في حواره مع تركي العجمة خلال برنامج كورة "الدعم، كمعدلات دعم، لتلك الأندية الأربعة ستكون متساوية، أي بعد 3 سنوات سيكون الدعم المقدم للأندية الثلاثة متساوٍ تمامًا، وما جعل نادٍ يحصل على أكثر من غيره هذا الموسم هو الاختلاف في جاهزية الأندية وأوضاعهم المالية وظروفهم".

تصريحات اللذيذ فُسرت من العديد بأن الاتحاد والأهلي سيحصلان خلال المواسم الثلاثة القادم على دعم مالي أكبر من الهلال والنصر، حيث حصل الأخيران بالفعل على دعم كبير خاصة من خلال صفقتي كريستيانو رونالدو ونيمار.

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