بشرى لريال مدريد.. كلوب يقر بـ"قسوة" إصابة فان دايك!

الهولندي قد لا يكون متاحًا أمام الملكي

رغم أن المدرب الألماني همّش من شأن إصابة مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك في مباراة ليفربول وبرينتفورد الأخيرة، إلا أنه اعترف اليوم بأن الأمر لم يكن بسيطًا كما توقع.

بعد أن أعلن الصحفي بول جويس قبل أيام أن ما وصفه كلوب بـ"بعض الانزعاجات" لدى قائد الدفاع الأحمر يمكن أن يكون أكثر خطورة مما كان متوقعا، أكد كلوب هذه الوجهة.

كلوب قال في تصريحاته التي تسبق مباراة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي: "رغم أنه لم يكن يشعر بأي شيء كبير، فقد أتى التشخيص قاسيًا".

وأضاف: "نحن نتحدث عن بضعة أسابيع قد تزيد عن الشهر، لكنني أتمنى أن تسير الأمور بشكل أسرع، على كل حال لدينا قلوب دفاع آخرون".

الملفت في الأمر أنه في 21 فبراير المقبل، سيستضيف الفريق الأحمر ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي على ملعب أنفيلد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، المواجهة التي يبدو أن لحاق المدافع الهولندي بها لن يكون سهلًا على الأقل.