بشرى لجماهير ريال مدريد .. البداية الأفضل في القرن تعني تتويج أكيد!

النادي الملكي يسير على الطريق الصحيح.

كشفت تقارير صحفية عن رقم خاص للغاية لريال مدريد وصل له هذا الموسم بعد بدايته القوية والانتصارات الأخيرة التي حققها الفريق.

جاء هذا بحسب ما نشرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن بداية النادي الملكي هي الأفضل له في هذا القرن بين كافة المواسم السابقة التي خاضها الفريق.

الصحيفة ذكرت أن الفوز بـ 11 مباراة والتعادل في واحدة فقط من أول 12 مواجهة، ليعادل أفضل بداية للفريق والتي جاءت في موسم 1928\1929 عندما حقق نفس النتائج.

في الموسم المذكور نجح النادي الملكي في تحقيق 15 انتصارًا وتعادل في لقاء واحد، وكانت الخسارة الوحيدة التي أوقفت سلسلة المباريات دون هزيمة ضد إسبانيول في الكأس.

النادي الملكي أمامه خمس مباريات حتى يستطيع تكرار نفس الإنجاز، وسيكون عليه ألا يخسر خلال المواجهات التالية التي تتضمن مواجهة صعبة ضد برشلونة في سانتياجو برنابيو.

بالإضافة إلى هذا كشفت الصحيفة عن رقم آخر مبشر للفريق، حيث لم يسبق تاريخيًا أن وصل إلى سبعة انتصارات متتالية أو أكثر دون أن يحقق لقب الدوري الإسباني سوى مرة واحدة حدثت في 1991\1992 ووقتها أنهوا الموسم في المركز الثاني.