بشرى لجماهير برشلونة .. صفقة جديدة منتظرة الأربعاء المقبل!

من الصفقة وما موعد ظهورها؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن موعد الظهور الأول لصفقة برشلونة الجديدة اللاعب إنييجو مارتينيز، ووقع اللاعب عقود انضمامه لبرشلونة في 13 يوليو الماضي، ولكن لم يشارك حتى الآن مع الفريق بسبب إصابته.

وكان مارتينيز، يعاني من بعض الآلام في قدمه اليمنى والتى أبعدته عن مباريات كثيرة الموسم الماضي، وقد ساعد تدخل بسيط في حل المشكلة وأصبح اللاعب الآن جاهزًا ليشارك مع برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" سينضم إنييجو مارتينيز، إلى تدريب برشلونة يوم الأربعاء المقبل، ولكن لن يكون جاهزًا لمواجهة فياريال، وقد يظهر أمام أوساسونا، قبل فترة التوقف ويدخل القائمة لأول مرة.

ولم يلعب قلب الدفاع أي مباراة رسمية منذ أربعة أشهر، حيث شارك يوم 22 أبريل، الماضي في مباراته الأخيرة، ويحتاج تشافي مدرب برشلونة، لمارتينيز في أسرع وقت بسبب إصابة أراوخو.

جدير بالذكر أن إنييجو، ليس مسجلًا حتى الآن بقائمة برشلونة لكن قبل مباراة أوساسونا سيكون تم حل الأزمة، حيث سيتم إغلاق التسجيل في الدوري الإسباني في الأول من سبتمبر القادم، وقد خطط برشلونة لهذا التوقيت لتسجيل باقي صفقاته بسبب قواعد "اللعب النظيف" المالي.