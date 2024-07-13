بشرى لبرشلونة.. دي لا فوينتي: أتلتيك بيلباو فشل في حماية نيكو ويليامز!

الصفقة التي ينتظرها البلوجرانا

رد مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي على الانتقادات التي طالت رئيس نادي أتلتيك بيلباو، جون أورارتي، بشأن "عدم حماية" نيكو ويليامز من وابل التكهنات حول مستقبله.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024: "أورارتي لا يعرف كيف يحمي نيكو ويليامز؟ بل أرى أنه لم يكن موفقًا في تصريحاته حول الأمر".

وأضاف: "نيكو لاعب كرة قدم ملتزم جدًا مع أتلتيك بلباو، وتعرض لوابل من الأسئلة حول مستقبله بطريقة مفرطة وغير منضبطة في ظل وجوده ببطولة أوروبا وهو الأمر الذي في رأينا يعد فشلًا في حمايته".

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وأردف: "نحن نحمي اللاعبين بشكل كامل ومطلق، لكنهم أحرار في النهاية. نعلم أنه بغض النظر عن احترافيتهم، فإن ما يحدث في الخارج يستمر في الحدوث، ونحن نعتبر هذه المواقف أمرا مفروغا منه".

وختم هذه النقطة قائلًا: "لقد تحدثنا إلى اللاعبين وهم يركزون على ما يحدث هنا. كيفية تعاملهم مع هذه الأسئلة في المقابلات، وكيفية إدارتهم لهذه اللحظات يعتمد على اللاعب الذي يمكنه أن يقول ما إذا كان يريد التحدث عن ذلك أم لا، هو حر في ذلك،. وهنا تكمن حريتهم ونضجهم واحترافيتهم".