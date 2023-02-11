بشرى لبايرن ميونخ.. فيروس غامض يضرب لاعبي باريس سان جيرمان!

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Los jugadores del Paris Saint-Germain celebran su sexto gol durante el partido de vuelta del Grupo H de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Maccabi Haifa FC en el Parc des Princes.Getty
دوري أبطال أوروباالدوري الفرنسي - ليج 1باريس سان جيرمانبايرن ميونخموناكو

لاعبو باريس سان جيرمان مهددون أكثر من أي وقت مضى

إلى جانب إصابة عدد من أهم لاعبيه وفي مقدمتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لا تمر غرفة ملابس باريس سان جيرمان بأفضل فتراتها من الناحية الصحية.

شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية ذكرت اليوم أن هناك فيروسًا معويًا ضرب أكثر من لاعب في باريس سان جيرمان قبيل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي.

والأهم أن هذا يأتي قبل المعترك الأهم ضد بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

الفيروس تسبب في إصابة كثير من اللاعبين بالقيء المتكرر والإسهال ومشاكل الهضم، وهذا ما يطرح المشكلات لدى المدرب كريستوف جالتييه الذي سيكون عليه تأمين لاعبيه وفي ذات الوقت قيادة الفريق إلى اجتياز فترة مصيرية بالموسم بنجاح.

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

1532 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

  • 60%دور الـ16
  • 16%ربع النهائي
  • 10%نصف النهائي
  • 14%النهائي
1532 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين