بشرى سارة لليفربول.. عودة دوري جديد في أوروبا

أمل جديد للبريميرليج المعلق والليجا المتوقفة والسيري آ مجهول المصير

حصل الدوري الإنجليزي الممتاز على أمل في العودة قريبًا بعد إعلان موعد عودة الدوري السويسري والذي توقف أيضًا بسبب فيروس كورونا.

وكان إلغاء الدوري الفرنسي وحديث وزير الرياضة الإيطالي عن احتمالية إلغاء الموسم في بلاده قد أثارت المزيد من الشكوك حول مستقبل البريميرليج.

ولكن في الوقت ذاته، جاءت الأخبار المبشرة من سويسرا هذه المرة، حيث منحت عودة الدوري السويسري الأمل في استكمال بقية المنافسات الأوروبية.

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وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الاتحادي السويسري يوم الأربعاء عن تخفيف قيود وإجراءات الوقاية التي تم اتخاذها لمحاربة فيروس كورونا.

ووفق ذلك سيسمح للأندية بالتدرب بشكل طبيعي بالإضافة إلى مجموعة من الرياضات الأخرى، حيث لن يقتصر الأمر على كرة القدم فقط.

وسيحدث ذلك بداية من الحادي عشر من مايو المقبل، من أجل أن يحصل اللاعبون على الوقت الكافي لاستعادة لياقتهم وحساسية المنافسات.

وقالت السلطات أيضا إن الدوري السويسري الممتاز يمكن أن يستأنف في الثامن من يونيو بعد انقطاع لأكثر من ثلاثة أشهر، شريطة ألا يتفاقم الوضع في البلاد.

وستلعب المباريات خلف أبواب مغلقة خوفًا من التجمعات البشرية الضخمة، وقد حظرت الحكومة بالفعل أية فعاليات تتطلب تجمع أكثر من 1000 شخص حتى نهاية أغسطس.

وبخصوص البريميرليج، فقد تم إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الثالث عشر من مارس الماضي بسبب تفشي الوباء الجديد، مع التزام الأندية باستئناف الموسم عندما يكون الوضع آمنًا.

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يذكر أن الجميع في إنجلترا ينتظر الفرج بخصوص أي قرار يضمن استئناف الجولات المتبقية من البريميرليج، خاصة ليفربول الذي اقترب من الحصول على اللقب لأول مرة منذ 1990.