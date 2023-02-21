بشرى سارة للبرازيلي.. معطى جديد قد يقلب موازين محاكمة داني ألفيش!

أدلة جديدة قد تغير الموقف تمامًا

معطى جديد قد يثبت براءة البرازيلي داني ألفيش من اتهامات الاعتداء الجنسي التي طالته في الآونة الأخيرة وتسببت في حبسه احتياطيًا إلى الآن في برشلونة.

صحيفة "البريوديكو" أفادت بأن نتائج التحقيقات توصلت إلى صورتين غير واضحتين تثبتان أن ألفيش لم يكن في الحمام حين ذهبت الضحية إلى نفس الموقع، وهذا ما قد ينفي القصة برمتها.

الصورتان غير الواضحتين "قد تكونان حاسمتين" في سياق قضية تشغل الرأي العام الرياضي حول العالم.

الجدير بالذكر أن ألفيش تم تقرير بقائه قيد الحبس الاحتياطي دون أي تدابير احترازية إلى حين تحديد موعد محاكمته "غير المعلن حتى الآن".