بشرى سارة للأندية .. مشاركة النجوم في كأس العالم أصبحت تساوي 355 مليون دولار

كأس العالم ينعش خزائن الأندية!

اتفق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ورابطة الأندية الأوروبية اليوم الإثنين على رفع قيمة التعويضات المدفوعة للأندية التي ستترك لاعبيها للمشاركة في بطولة كأس العالم لنسخة 2026 و 2030 بزيادة تصل إلى 70%، لتصل قيمة مدفوعات "الفيفا" إلى 355 مليون دولار.

يوفر الاتفاق للأندية الحصول على حصة من عائدات منافسات المنتخبات الوطنية مقابل ترك اللاعبين كما يحمي الأندية في حالة إصابة لاعبيها أثناء أداء الواجب الدولي.

كان المبلغ السابق المخصص لكأس العالم 2018 و 2022 هو 209 مليون دولار، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة اليوم بين "الفيفا" والرابطة الأوروبية في اجتماع بودابست.

وقال ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التاريخية، تقر مذكرة التفاهم بالدور المركزي للأندية في كرة القدم على مستوى العالم وتضمن تمثيلها بشكل صحيح في صنع القرار حول القضايا التي تؤثر عليها".

في وقت سابق من هذا الشهر أعلن الفيفا أن بطولة كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقًا ستقام كل أربع سنوات اعتبارًا من يونيو 2025، لتحل محل البطولة السنوية التي تضم سبعة فرق.

كما أعلن الفيفا عن تقويم دولي منظم حديثًا، حيث قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وافق عليه.

وقال إنفانتينو: "الحصول على أجندة المباريات الدولية الجديدة التي أقرتها رابطة الأندية الأوروبية يوفر التوازن الضروري بين النادي والمنتخب الوطني لكرة القدم".

وأتم: "لدينا مشاريع مثيرة في المستقبل بما في ذلك كأس العالم للأندية الجديدة لكرة القدم في عام 2025 وكأس العالم للأندية الجديدة لكرة القدم للسيدات، سيكون التعاون الوثيق مع الأندية في أوروبا وبقية العالم ضروريًا لنجاح هذه الأحداث".