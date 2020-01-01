بشرى سارة لجوارديولا.. ريال مدريد دائمًا في خطر دون راموس

الأرقام لا تبشر..

سيتعين على ريال مدريد خوض مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بدون القائد سيرخيو راموس، الأمر الذي تجعله الأرقام بمثابة "النذير" بأن الملكي لن يتمكن من العودة أمام كتيبة بيب جوارديولا.

وكان السيتي قد هزم الميرينجي على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، المباراة التي تلقى فيها راموس بطاقة حمراء ستجعله خارج مباراة الإياب.

الأرقام تقول أن مؤخرًا بغياب راموس عن ريال مدريد على صعيد دوري الأبطال، يتلقى الريال هزيمة حتمًا، ففي آخر 5 مباريات غابها القائد، هُزِم الريال في 4 منها وفاز في واحدة فقط.

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راموس غاب عن مباراة الإياب لربع نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس في موسم 2017-2018، وحينها انتصر البيانكونيري في قلب سانتياجو برنابيو بثلاثية لهدف، لكن في النهاية تأهل الريال بإجمالي المباراتين (4-3).

كما غاب القائد عن مباراة أمام سيسكا موسكو في دور المجموعات بنسخة 2018-2019، وحينها هُزِم الريال في المباراتين بنتيجة 1-0، ثم غاب أمام أياكس في إياب دور الـ16 وتلقى الملكي هزيمة مذلة برباعية لهدف وخرج من البطولة آنذاك.

وفي نسخة هذا العام، الغياب الوحيد لراموس كان أمام باريس سان جيرمان في دور المجموعات بفرنسا، وانتصرت كتيبة توماس توخيل بثلاثية نظيفة في مباراة كادت أن تضع حدًا لمسيرة زين الدين زيدان في مدريد.

الانتصار الأخير لريال مدريد من دون راموس أوروبيًا كان على حساب شالكه في دور الـ16 عام 2015 بهدفين نظيفين.

بشكلٍ عام، غاب راموس في 30 مباراة عن الريال بدوري الأبطال، الهزيمة كانت نتيجة 8 منها، نصفهم كانوا في آخر ثلاث سنوات، ما يوضح القيمة الكبيرة المتزايدة للدولي الإسباني في مدريد.

الجدير بالذكر أن إيدير ميليتاو هو الخيار الأقرب لخلافة راموس في مركز قلب الدفاع رفقة رافاييل فاران أمام السيتي.